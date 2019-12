ID Buzz als Shuttle in Katar

ID Buzz als Shuttle in Katar VW stellt selbstfahrende Flotte zur WM

Etwas anders als die Studie wird der autonom und elektrisch fahrende ID Buzz in Katar aussehen.

Die Fußball-WM 2022 wird Millionen von Zuschauern haben. Aber neben den Spielen präsentiert sich noch ein anderer Player in Katar. In der Hauptstadt Doha soll in dieser Zeit eine Flotte autonomer VW-Busse auf Basis des ID Buzz unterwegs sein.

VW Nutzfahrzeuge und der Qatar Investment Authority (QIA) haben vereinbart, bis 2022 eine flotte autonom fahrender Shuttlefahrzeuge und Busse in das öffentliche Nahverkehrssystem der katarischen Hauptstadt Doha integrieren zu wollen. Eine entsprechende Vereinbarung für das "Project Qatar Mobility" wurde jetzt von Vertretern des Autokonzerns und des Emirats unterzeichnet.

Bis zu vier Fahrgäste werden in den ID-Buzz-Shuttels in Katar zur Fußball-WM Platz finden. (Foto: Volkswagen)

VW bündelt bei diesem Projekt erstmals die Kompetenzen der Geschäftsbereiche Nutzfahrzeuge, Scania, Moia und AID (Autonomous Intelligent Driving). Als Fahrzeuge sollen neben 10 Scania-Bussen zum Transport größerer Gruppen auch 35 elektrisch getriebene Mini-Shuttle auf Basis des ID Buzz eingesetzt werden. Letztere bieten dann Platz für bis zu vier Fahrgäste. Die Fahrzeuge werden mit einem von AID entwickeltem System zum autonomen Fahren ausgerüstet. Zudem steuert der Ridepooling-Taxidienst Moia eine Buchungs-App sowie die Software-Lösung für intelligentes Ridepooling bei.

Für 2020 sind erste Tests geplant, ein Jahr später will man das Projekt in einen Probebetrieb überführen. Für 2022, wenn Katar die Fußball-WM ausrichtet, ist dann ein Regelbetrieb geplant. Allerdings sollen die Fahrzeuge ausschließlich auf teilfixierten Routen im Bereich West Bay eingesetzt werden. VW sieht darin ein Leuchtturmprojekt, in dessen Rahmen ein ganzheitliches Ökosystem für autonomes Fahren entsteht, welches als Blaupause zur Transformation urbaner Mobilität dienen soll.