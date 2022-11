Beim Skoda Superb fällt vielen oft ein typisches Merkmal ein: "Der hat enorm viel Platz!" Aber welche Qualitäten hat der Tscheche noch als Gebrauchtwagen? Bei der Hauptuntersuchung kann er laut TÜV zum größten Teil überzeugen.

Schon der Name zeigt es an: Mit dem Superb erhebt Skoda Oberklasse-Anspruch. Im Fond ist das Flaggschiff der tschechischen VW-Tochter so geräumig wie eine Staatskarosse, der Kombi ist geräumiger als die Konkurrenz. Und bei der Hauptuntersuchung (HU) überzeugt das Modell laut "Auto Bild TÜV Report 2022" trotz oft hoher Laufleistung "durch Qualität". Allerdings nicht bei allen Bauteilen.

Modellhistorie

Bereits in dritter Generation ist die Neuinterpretation des Superb auf dem Markt. Damit ließ Skoda 2001 einen Modellnamen aufleben, den der Hersteller in den 1930er und 1940er Jahren für luxuriöse Autos verwendet hatte. Die Generationen zwei und drei kamen 2008 beziehungsweise 2015 in den Handel. Facelifts führte Skoda 2013 und 2019 durch.

Karosserievarianten

Standard ist die Ausführung als Stufenheck. Doch seit 2010 gibt es den Superb auch als geräumigen Kombi (Bezeichnung: Combi) zu kaufen. Nur diesen können Kunden auch als Scout wählen, eine Version mit mehr Bodenfreiheit und Schutzbeplankung.

Abmessungen (laut ADAC)

2. Generation: 4,84 bis 4,94 Meter x 1,82 Meter x 1,46 bis 1,53 Meter (L x B x H); Kofferraumvolumen: 565 bis 1670 Liter (Limousine), 653 bis 1865 Liter (Kombi)

3. Generation: 4,86 bis 4,87 Meter x 1,86 Meter x 1,47 bis 1,52 Meter (L x B x H); Kofferraumvolumen: 625 bis 1760 Liter (Limousine), 660 bis 1950 Liter (Kombi)

Stärken

Trotz oft hoher Laufleistung - der Superb wird viel als Dienstwagen genutzt - absolvieren selbst die fünfte HU noch 70 Prozent ohne Mängel, schreibt der "Auto Bild TÜV Report 2022". Zuverlässig arbeiten dauerhaft die Antriebswellen, Abblendlicht und hintere Beleuchtung, auch die Funktion von Fuß- und Feststellbremse sowie die Qualität der Bremsschläuche und -leitungen geben kaum Anlass zu Kritik. Als haltbar erweist sich auch die Abgasanlage. Die Abgasuntersuchung (AU) besteht der Tscheche meist.

Schwächen

Zwei Marotten plagen Superb-Fahrer: Über alle Baujahre neigen die Achsfedern zum Brechen. Betroffen sind vor allem Fahrzeugexemplare, die zur zweiten und dritten HU vorfahren. Und die Bremsscheiben sorgen für Beanstandungen, erhöhter Verschleiß wird schon ab dem ersten Termin festgestellt. Steigende Mängelquoten bei Blinkern und Scheinwerfern weist die zweite Generation ab der dritten HU auf.

Pannenverhalten

Der ADAC bescheinigt dem Modell ein befriedigendes bis gutes Abschneiden: In der Pannenstatistik des Clubs belegt der Superb nur 2010 bis 2013 und 2019 Plätze im Mittelfeld. Exemplare der übrigen Erstzulassungsjahre belegen bessere Plätze. Pannenschwerpunkt ist demnach vor allem die Batterie.

Motoren

2. Generation: Benziner (Vier- und Sechszylinder, Front- und Allradantrieb): 92 kW/125 PS bis 191 kW/260 PS; Diesel (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 77 kW/105 PS bis 125 kW/170 PS.

3. Generation: Benziner (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 92 kW/125 PS bis 206 kW/280 PS; Diesel (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 88 kW/120 PS bis 147 kW/200 PS; Plug-in-Hybrid (Vierzylinder + E-Motor; seit Herbst 2019): 160 kW/218 PS Systemleistung.

Marktpreise (laut "DAT Marktspiegel" der Deutschen Automobil Treuhand mit jeweils statistisch erwartbaren Kilometern)