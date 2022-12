Celeste Ng ist eine überaus freundliche und höfliche Person. Verwendet man Begriffe, die sie selbst anders nutzen würde, macht sie einen klugen Vorschlag, statt ihr Gegenüber zu belehren. Zum Beispiel, wenn sie bei Lesungen oder Interviews darauf angesprochen wird, dass sie in einer interkulturellen Ehe lebt, denn ihr Mann sei ja Amerikaner. "Ich würde 'white American' sagen", ist Ngs ruhige Antwort darauf. Denn Amerikanerin ist sie ja auch. Mit dem Unterschied, dass ihre Eltern aus Hongkong eingewandert sind. Auf solche Nuancen hinzuweisen, gelingt Ng auch in ihren erfolgreichen Büchern. Dort muss sie allerdings schon mal die Lautstärke aufdrehen, um ihr Anliegen deutlich zu machen. Dass sie den Willen und die Kraft dazu hat, verrät ein kleines Tattoo auf dem Arm der Autorin: "good trouble" ist da zu lesen. Ihre Romane kann man als "great trouble" im besten Sinne bezeichnen.

In ihrem neuesten Buch "Unsre verschwundenen Herzen" nimmt sie die Leser mit in eine nahe Zukunft. Darin haben die USA nach jahrelanger Krise eine Vielzahl von Gesetzen, den fiktiven "Preserving American Culture and Traditions Act, PACT", erlassen, der die "amerikanische Kultur" bewahren soll. Und der dazu führt, dass asiatisch gelesene Menschen nicht nur diskriminiert werden, sondern auch ihre Kinder verlieren können. Auch diejenigen, die gegen das harsche System protestieren, laufen Gefahr, dass ihr Söhne und Töchter fortgebracht und in patriotische Haushalte umgepflanzt werden.

Beim zwölfjährigen Bird, der Hauptfigur in "Unsre verschwundenen Herzen" ist es andersherum: Seine Mutter Margaret hat die Familie verlassen. Sie ist seit drei Jahren fort, als der Zwölfjährige einen Brief von ihr erhält. Drei Jahre ohne ein Wort und nun nur ein Blatt Papier mit Zeichnungen darauf. Zeichnungen von Katzen. Große, kleine, gestreifte, freche. Was will sie ihm damit sagen? Bird macht sich auf die Suche. Nach seiner Mutter, nach den Gründen für ihr Verschwinden und nach der Wahrheit, die der Welt, wie er sie bisher kannte, zugrunde liegt. Auf einmal sieht er überall Zeichen. Sind sie von seiner Mutter?

"Ich bin keine Prophetin"

ntv.de: Sie haben geschafft, was bestimmt nur wenigen gelingt: Sie haben Stephen King mit Ihrer Romanversion der USA Angst eingejagt - nachzulesen in seiner Top-Rezension Ihres Buches in der New York Times.

Celeste Ng: Ja, das war eine große Überraschung. Ich musste nachfragen: Ist das wirklich DER Stephen King?

Man braucht nicht viel Fantasie, um sich nach den Trump-Jahren und den vielen rassistischen Vorfällen während der Pandemie einen Preserving American Culture and Traditions Act, kurz PACT, vorzustellen. War das der Ausgangspunkt für den Roman?

Mein Buch wird oft als Dystopie beschrieben. Ich würde sagen, es ist immer noch unsere Welt. Ich habe nur die Lautstärke etwas aufgedreht. Ich habe angefangen, über "Unsre verschwundenen Herzen" nachzudenken, als ich mit "Kleine Feuer überall" fertig war, so im Oktober 2016. Nachdem ich dort viel über Mütter und Töchter geschrieben hatte, wollte ich über eine Mutter schreibe, die verschwindet und ihr Kind versteht nicht, warum? Kurz darauf begann die Welt sich anzufühlen, wie eine Dystopie. Nach den US-Wahlen passierten fast täglich schlimme Dinge. Die haben sich in die Geschichte hinein gewebt. Es war sehr einfach, sich vorzustellen, wohin sich unsere Welt hinbewegt.

"Die drei Säulen von PACT: Verbietet die Förderung von unamerikanischen Werten und Verhaltensweisen. Ermutigt alle Bürger, potenzielle Bedrohungen für unsere Gesellschaft zu melden. Schützt Kinder vor einem Umfeld, das schädliche Ansichten vertritt." - Auszug aus "Unsre verschwundenen Herzen".

Rassismus gegen Menschen mit asiatischen Wurzeln ist Teil Ihrer Bücher. Wir haben bereits einmal darüber gesprochen, dass man als Mensch mit Migrationshintergrund dazu erzogen wird, immer höflich zu sein und so wenig Ärger wie möglich zu versuchen.

Ja, ich erinnere mich an unser Gespräch. Ziehe keine Aufmerksamkeit auf Dich, genau.

Ist das Bedürfnis, unauffällig in der Gesellschaft zu verschwinden, während der Pandemie gewachsen?

Ja, ich habe es gefühlt, fand es aber wichtig, einen anderen Weg einzuschlagen. Besonders, weil wir während der Pandemie so viel Feindseligkeit gegen Menschen mit asiatischem Aussehen erlebt haben. Ich wusste früh, dass ich über Anti-Asian-Rassismus schreiben würde, aber habe gezögert. Es ist ein sehr dunkles und furchterregendes Thema, besonders für Eltern. Aber ich musste darüber schreiben, um es zu verarbeiten und zu bezeugen. Und die Leser auffordern, es zu realisieren und zu bezeugen. Als während der Pandemie die Übergriffe besonders auf ältere Asiaten in den Nachrichten auftauchten, war niemand mit asiatischem Hintergrund in den USA überrascht.

Für viele andere ist es vermutlich einfach kein Thema gewesen, weil sie sich keine Sorgen machen müssen, dass ihre Eltern oder Großeltern angegriffen werden.

Genau. Ich habe viel mit meinem Mann darüber geredet. Er ist ein weißer Amerikaner, er weiß natürlich grundsätzlich um diese Dinge, aber hatte sich davor keine großen Gedanken machen müssen. Es war ein bisschen wie in den Anfängen von #MeToo, wo viele Männer überrascht waren, was für Erfahrungen die meisten Frauen in ihrem Leben schon gemacht haben. Wie wir uns der Tatsache, dass etwas passieren könnte, immer bewusst sind. Abends nur auf belebten Straßen nach Hause gehen und so weiter.

Wer sich vor rassistischen Anfeindungen fürchtet, verhält sich ähnlich. In dem Buch sind es vor allem die kleinen Details, die das verdeutlichen. Dass Bird etwa eine Sonnenbrille trägt, damit sein asiatisches Aussehen nicht auffällt.

Ja, ich wollte die Dinge, die man tut, um weniger aufzufallen, sehr subtil einbauen - seine Eltern sagen ihm etwa nicht, warum Bird immer seine Sonnenbrille tragen soll.

Asian-Americans als Sündenböcke der Pandemie, Kinder, die an der mexikanischen Grenze von ihren Eltern getrennt werden. Einige Dinge, über die Sie schrieben, wurden plötzlich Wirklichkeit.

Es war beängstigend. Ich habe zurück in die Geschichte geschaut und habe überlegt, wie sich diese Muster in unsere Zeit übertragen würden. Dann erschienen genau diese Dinge in den Nachrichten. Natürlich bin ich keine Prophetin und natürlich ist es nicht passiert, weil ich darüber geschrieben habe, aber es fühlte sich manchmal so an. Es sind einfach Muster, die sich wiederholen.

Sie wurden mit Margaret Atwood ("Der Report der Magd") verglichen. Diese sagte einmal, dass sie sich manchmal selbst mit ihren eigenen Texten Angst macht.

Ich nehme den Vergleich als Kompliment! Ich kenne dieses Zitat von ihr nicht, aber es ist eine Erleichterung, das zu hören. Ein Grund, warum es so lange dauerte, dieses Buch zu beenden war, dass ich es zwischendurch beiseitelegen musste, weil es mich zu sehr ängstigte. Als die Pandemie dann ausbrach und sich die Übergriffe auf American-Asians häuften, hatte ich das Gefühl, dass ich es fertig schreiben muss, obwohl ich schon ein anderes Projekt hatte.

Wie haben Sie die Regeln für PACT ausgearbeitet? Die Gesetze kommen sehr detailliert in dem Buch vor.

Ich habe mir für PACT viele andere Gesetze in den USA angeschaut, in denen beschränkt oder vorgeschrieben wird, was die Leute tun und lassen können. Zum Beispiel den USA Patriot Act, (wurde im Oktober 2001 als Reaktion auf die Terroranschläge verabschiedet, Anm. der Redaktion). Ich habe in die US-Geschichte geschaut, in die Zeiten des Ersten Weltkriegs oder des Bürgerkriegs. Da wurden Gesetze etabliert, nach denen man etwa die US-Regierung nicht kritisieren darf. Wir denken immer, bei uns herrscht überall freie Meinungsfreiheit, aber weit gefehlt. Ich habe auch nach Hongkong geschaut, wo China nach der Übernahme das "National Security Law" eingeführt hat. Meine Eltern stammen aus Hongkong, daher interessiert mich natürlich, was dort passiert. Diese Gesetze haben es in sich: Man muss beispielsweise alle Wörter der Nationalhymne deutlich singen, darf die Tonart nicht ändern, weil das so wirken könnte, als würdest du dich über die Hymne lustig machen. Es ist sehr klar, dass die Agenda darin besteht, die Menschen zu kontrollieren, es geht nicht um Patriotismus.

"Sie erinnerte sich daran, was ihre Mutter ihr immer gesagt hatte: Sei besonders vorsichtig in der Nähe von Polizisten, sag Bitte und Danke. Man hatte sie in ein großes schwarzes Auto verfrachtet, ein Polizist hatte sie auf dem Rücksitz angeschnallt, und sie hatte gesagt: Danke. (...) Nachdem man sie zu einer Pflegefamilie gebracht hatte und ihr klar war, sie würde nicht wieder nach Hause kommen, hatte sie dieses "Danke" bedauert, und auch, dass sie so still gegangen war." - Auszug aus "Unsere verlorenen Herzen"

Mütter - liebend, aber nicht perfekt, sind ein wiederkehrendes Motiv in Ihren Arbeiten. Diesmal muss Margaret die schwierigsten Entscheidungen als Mutter des zwölfjährigen Bird treffen. Wie schwer war es, das Buch als Mutter eines Sohnes, der ungefähr im selben Alter ist, zu schreiben?

Mein Sohn ist in dem Alter, aber nur weil ich so langsam schreibe! Als ich mit "Unsre verlorenen Herzen" anfing, war er erst fünf Jahre alt. Aber er ist schneller gewachsen als das Buch (lacht). Tatsächlich sind die Mütter in meinen Büchern alles andere als perfekt, auch wenn sie ihr Bestes geben. Bird stellt irgendwann fest, dass seine Mutter auch nur ein Mensch ist, der Fehler macht, sogar einen ziemlich großen am Ende des Buches. Sie ist nicht allwissend, hat keinen Plan für alles, vergisst, ihm Essen zu geben.

Und er ist zeitweise davon abgestoßen.

Ja, sie hat vergessen, wie sie sich um ihn kümmern sollte. Es ging mir um den Moment, wenn man versteht, dass die eigenen Eltern auch nicht alles wissen. Das ist für viele der Moment, in dem sie erwachsen werden. Während der Pandemie fragte mein Sohn mich zum Beispiel, wann er wieder zur Schule könne, wann dieses Covid vorbei sei und ich musste ihm sagen: Ich weiß es nicht. Das ist sehr ernüchternd. Ich erinnere mich noch an den Moment, wo ich zum ersten Mal bei meinen Eltern bemerkte, dass sie nicht allwissend waren. Meine Großmutter lag im Sterben und mein Vater wusste nicht, was zu tun war. Wenn man dann selber Kinder hat, weiß man, dass man nur vorgibt, alles zu wissen, nie Angst zu haben. Aber in der Pandemie konnte ich es nicht mehr verstecken. Ich habe seither meine Einstellung zur perfekten Super-Mom verändert. Als mein Sohn klein war, hatte ich alle Snacks fertig, bevor er hungrig war, hatte immer schon Kleidung in der nächsten Größe gekauft und so weiter. Ich habe diesen Druck sehr gespürt. Jetzt denke ich, es ist gut für ihn zu wissen, dass auch ich manchmal zu kämpfen habe, Fehler mache.

Unser jugendlicher Held in der Geschichte ist tatsächlich sehr jugendlich mit seinen 12 Jahren. Warum haben Sie eine so junge Person ausgewählt, um diese dystopische Welt zu erkunden?

In diesem Alter fängt man an, die Welt zu entdecken und zu begreifen. Für Kinder ist die Welt meist recht klein. Erst wenn man älter wird, sieht man: Oh, es gibt noch mehr, als den Ort, an dem ich mit meiner Familie lebe. Man realisiert, dass die eigenen Eltern schon ein Leben hatten, bevor man da war. Bei Bird wollte ich sein wachsendes Verständnis spiegeln. Der Leser soll mit ihm diese Welt entdecken. Mit 12 ist Bird jung genug, um vieles noch nicht zu wissen, aber alt genug, um selber in die Welt hinauszugehen.

"Überall im Land breiteten sich Protestmärsche wie Buschfeuer aus. Anti-PACT-Demonstranten bewarfen Autos mit Eiern - dann mit Steinen. Und immer, immer trugen sie Plakate mit Margarets Gedichtzeile" - Auszug aus "Unsre verschwundenen Herzen"

Margaret denkt nicht viel über PACT nach, bis eine Anti-PACT-Demonstrantin mit einem Auszug aus einem ihrer Gedichte in der Hand stirbt. Was braucht es, damit man in Bewegung kommt?

Ich glaube, man fühlt sich hinterher oft schuldig, aber man ignoriert halt vieles, bis es einem selbst passiert. Für mich ist zum Beispiel die Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA so ein Thema. Ich wusste, dass das ein Problem ist, aber ich musste nicht darüber nachdenken, also konnte ich es ignorieren. Wie in dem berühmten Zitat: "Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist." Ich hoffe immer, dass ich für meine Prinzipien einstehen würde, aber ich weiß es nicht. Was, wenn das bedeuten würde, dein Kind oder deine Familie in Gefahr zu bringen? Vermutlich würde man sich eher selber in Gefahr bringen.

Dass Kinder als Druckmittel gegen Eltern eingesetzt werden, hat weltweit eine traurige Tradition. Auch im Iran, in der Ukraine und anderswo gibt es aktuell viele verlorene Herzen. Was können wir jetzt tun, um die Welt zu ändern?

Ich bin fasziniert davon, dass derzeit nicht nur die jungen Menschen protestieren, sondern auch die Älteren. Vielleicht haben sie weniger zu verlieren, vielleicht haben sie es aber auch zu oft erlebt. Zum Beispiel, wenn man sich die älteren Ukrainerinnen anguckt, die sich auf die Straße stellen und die Russen anbrüllen. Ich hoffe, wenn ich älter werde, werde ich auch so furchtlos.

In dem Buch machen Kunstaktionen auf die Missstände aufmerksam. Können wir die Welt durch Kunst verändern?

Ich habe das nicht als Ratschlag aufgeschrieben, sondern aus der Hilflosigkeit, die ich zum Beispiel während der Pandemie empfunden habe. Als Autor habe ich mich nutzlos gefühlt. Ich bin kein Arzt, kein Wissenschaftler. Hilft das, was ich kann, den Menschen? Mir selber hat die Kunst in der Zeit geholfen. Ich habe Musik gehört, Gedichte gelesen, als Trost und Inspiration. Kunst kann die Menschen emotional erreichen. Man kann viele Artikel darüber lesen, warum man sich für bestimmte Dinge engagieren sollte, ohne dass es einen berührt. Nach der unsäglichen Trennung von Kindern und Eltern an der mexikanischen Grenze tauchten Kunstinstallationen mit Metallkäfigen an Straßenecken auf, darin Figuren, in silbernen Schutzfolien gewickelt. Man konnte Audios von den weinenden Kindern in den Camps hören. Das hat das Problem nicht gelöst, aber es hat einige Menschen mehr erreicht, die durch die Nachrichten nicht erreicht wurden. Protest durch Kunst interessiert mich auch deshalb, weil auch ich wissen will: Kann ich mit dem, was ich tue, etwas bewirken? Unterhalte ich nur oder kann ich etwas verändern?

"Als sie die Straße zu ihrem Wohnheim überqueren, sieht Bird es auf dem Boden: blutrot auf den Asphalt gesprüht, in der Mitte der Kreuzung. Ein Herz umgeben von einem Ring aus Wörtern: BRINGT UNSRE VERSCHWUNDENEN HERZEN ZURÜCK-. (...) Am nächsten Tag waren die Graffitis übermalt, die Plakate ersetzt, die Flugblätter weggefegt, wie vertrocknetes Laub. Alles sauber, als hätte er sich das Ganze nur eingebildet" - Auszug aus "Unsre verschwundenen Herzen".

Auch Bibliotheken spielen in Ihrem Buch für die Proteste, für die Gesellschaft eine wichtige Rolle. Ich ahne, dass wir da ähnlicher Ansicht ist, aber trotzdem noch mal die Frage - für wie wichtig halten Sie Bibliotheken in unserem digitalen Zeitalter noch?

Bibliotheken sind so viel mehr als Orte, wo Bücher aufbewahrt werden. Ich sitze oft mit meinem Laptop in Bibliotheken und beobachte die Mitarbeiter, wie sie den Menschen helfen, all mögliche Informationen zu finden. Früh am Morgen habe ich gesehen, wie die Türen auch für die vielen Obdachlosen geöffnet worden, die sich dort ein wenig aufwärmen, waschen und ausruhen können. Das ist auch ein Dienst an der Gesellschaft, ein Ort, der ähnliche Funktionen erfüllt wie früher Kirchen. So ein freier Ort, an dem man nicht bezahlen muss, mit Informationen, Wärme, der Möglichkeit sich zu bilden, ist wirklich ein radikales Konzept. Eines, das für mich das Gegenteil vom Faschismus ist. Allen soll erlaubt sein, zu finden, was sie suchen, und zwar, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Einige Gruppen attackieren gerade die Bibliotheken in den USA und ich hoffe, dass wir weiter darüber reden, wie wichtig diese Orte sind.

Mit Celeste Ng sprach Samira Lazarovic