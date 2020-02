In den vergangenen Jahren zeigte sich Sängerin Adele nur noch selten in der Öffentlichkeit. Um so mehr sorgt nun ein aktuelles Foto der Britin für erstaunte Gesichter. Die einst vollschlanke Musikerin hat unzählige Pfunde verloren.

Seit Monaten sorgt die britische Sängerin Adele mit ihrer erschlankten Figur für Schlagzeilen. Mit Hilfe einer Diät und Sport soll sie über 30 Kilo abgenommen haben. In der Oscar-Nacht wurde sie deswegen erneut zum Gesprächsthema Nummer eins. Adele war auf der "Gold Party" des Musiker-Ehepaares Jay-Z und Beyoncé zu Gast. Offizielle Fotos gibt es davon allerdings nicht. Dafür hat die polnische TV-Moderatorin Kinga Rusin (48) auf ihrem Instagram-Account ein Bild mit Adele veröffentlicht, auf dem sie rank und schlank im Leoparden-Kleid zu sehen ist.

Die enganliegende, langärmelige Glitzer-Robe betont Adeles neue Figur zusätzlich. Das Gesicht der Sängerin ist ebenfalls deutlich schmaler und wirkt eingefallen. Den Oscar-Look rundete Adele mit großen Kreolen, einer eleganten Hochsteckfrisur und dunkelgeschminkten Katzenaugen ab. Im Kommentar zum Foto schwärmt Kinga Rusin von der Promi-Party und berichtet, dass sie Adele wegen ihres Gewichtsverlusts zunächst gar nicht erkannt habe, erst als diese ihren Namen sagte. Die Frauen hätten zusammen viel gelacht und sich über ihre Schuhe unterhalten.

Auf ihrem Instagram-Account gewährt Adele nur selten Einblicke in ihre Welt. Das bis dato letzte Foto stammt vom 23. Dezember 2019. Darauf ist sie auf einer Weihnachtsparty zu sehen, in einem dunklen Satin-Kleid, das ihre neue Figur ebenfalls perfekt in Szene setzte. Ihren letzten Auftritt auf einem roten Teppich absolvierte Adele im Jahr 2017. Seitdem hat sie sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im April 2019 wurde bekannt, dass ihre Ehe mit Simon Konecki gescheitert ist. Die beiden haben einen 2012 geborenen Sohn.