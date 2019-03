Seinen größten Erfolg als Schauspieler erlebt Jan-Michael Vincent am Steuerknüppel eines TV-Hubschraubers. Die Rolle macht ihn zum Star und wird doch sein Verhängnis. Er verfällt Drogen und Alkohol und verschwindet aus der Öffentlichkeit.

US-Schauspieler Jan-Michael Vincent ist tot. Der Star aus der 80er-Jahre-Serie "Airwolf" wurde 74 Jahre alt, wie das Portal TMZ berichtet. Demnach starb er bereits am 10. Februar in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat North Carolina. Er sei eines natürlichen Todes gestorben.

Vincent wurde 1944 in Denver geboren. Seine ersten TV-Auftritte hatte er unter anderem in den Erfolgsserien "Lassie" und "Bonanza". Später drehte er mit Charles Bronson und John Wayne sowie Kim Basinger, Sally Field und Burt Reynolds.

Kommerziell am erfolgreichsten war indes die Serie "Airwolf". In dieser steuerte er 1984 bis 1986 als Stringfellow "Huckleberry" Hawk den mit unglaublichen Fähigkeiten versehenen Helikopter Airwolf. Als ehemaliger CIA-Mitarbeiter arbeitet Hawk nun für seinen ehemaligen Chef bei geheimen Missionen. Vincent spielte in der Serie an der Seite von Ernest Borgnine.

Die mehr als 50 Folgen umfassende Serie machte Vincent zu einem Star der 80er-Jahre. Laut TMZ wird kolportiert, dass er mit gut 200.000 Dollar pro Folge entlohnt wurde und damit zu einem der Topverdiener der Branche avancierte. Andere sprechen sogar von bis zu 250.000 Dollar pro Folge.

Der Erfolg allerdings überwältigte Vincent. Er verfiel Drogen und Alkohol. Interessante Rollenangebote wurden erst rar und blieben dann ganz aus. Bei einem Autounfall 1996 zog er sich schwere Blessuren zu. Später wurde wegen eines Gefäßschadens sein rechtes Bein amputiert. Vincent war geschieden und hatte eine Tochter.