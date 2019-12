Sie lernten sich im Paradies kennen - doch im wahren Leben hatten sie offenbar kein Glück. Auch ein Versöhnungsurlaub im "Sommerhaus" lieferte keine Basis für mehr Gemeinsamkeit. Die beiden TV-Sternchen Johannes und Yeliz gehen künftig wieder getrennte Wege.

Immer wieder ist der Beziehungsstatus von Johannes Haller und Yeliz Koc in den vergangenen Wochen Thema für Spekulationen gewesen - nun ist es amtlich: Das "Bachelor in Paradise"-Traumpaar hat sich getrennt. Zuletzt war es ziemlich still geworden um die ehemaligen "Sommerhaus"-Kandidaten.

Schon seit einigen Wochen hatte das Ex-Paar auf den sozialen Netzwerken keine Pärchenbilder mehr gepostet. Dabei war es den beiden Influencern immer besonders wichtig, ihr Liebesglück mit den Fans zu teilen. Noch vor vier Woche hatte er bei Instagram ein Pärchen-Bild bei Sonnenuntergang gepostet: "NATÜRLICH sind wir noch immer ein Paar, ( ... ). Daran wird sich so schnell auch nichts ändern." Auf RTL-Anfrage hatte der 31-Jährige zuletzt noch eher kryptisch reagiert. Nun bestätigt er das Liebes-Aus.

Kennengelernt hatten sich Johannes und die 26-jährige Yeliz während "Bachelor in Paradise" 2018, verliebt hatten sie sich kurze Zeit später. Doch das Liebesglück wurde rasch von Turbulenzen eingeholt. Bereits im April 2019 soll Johannes fremd geknutscht haben - ein Trennungsgrund für Yeliz.

Dann das Happy-End: Im gemeinsamen Urlaub schaffte es das Paar, wieder zueinander zu finden. Zuletzt waren sie sogar ins "Sommerhaus der Stars" eingezogen. Trotz der vielen gemeinsamen TV-Momente konnten Johannes und Yeliz ihre Liebe letztlich aber offenbar doch nicht retten. Das Paar ist allerdings, wie Johannes schreibt, in aller Freundschaft auseinandergegangen.