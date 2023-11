Die Gerüchte, dass sich Michelle Hunziker mit Alessandro Carollo wieder mal einen Mediziner geangelt hat, kursieren schon länger. Doch wirklich offiziell ist es wohl erst jetzt - mit einer feurigen Liebeserklärung des Osteopathen an die 46-Jährige.

Thomas Gottschalk möchte Michelle Hunziker in seiner letzten "Wetten, dass..?"-Ausgabe am 25. November nicht mehr an seiner Seite haben. Doch bei einem anderen Mann scheint die 46-Jährige derart ins Schwarze getroffen zu haben, dass er sie wohl am liebsten nie mehr gehen lassen würde.

Sein Name: Alessandro Carollo. Und man kann wohl nicht bestreiten, dass er gegenüber Gottschalk durchaus so einige Vorzüge haben dürfte. Statt 73 ist er gerade mal 41, statt plaudernder Entertainer ist er gestandener Mediziner und statt eines blassen Deutschen ist er ein feuriger Italiener. Letzteres lässt zumindest der jüngste Post auf seiner Instagram-Seite erahnen.

In diesem veröffentlichte er drei Fotos, die ihn gemeinsam mit Hunziker während einer Motorrad-Tour zeigen. Wenigstens zwei der Aufnahmen, auf denen die Moderatorin ihn von hinten umarmt, machen deutlich, dass die beiden dann doch mehr als nur Freunde sind. Vollends zum Liebes-Outing wird der Post aber durch den Kommentar, den Carollo dazu verfasst hat - verziert mit einigen Herz- und Flammen-Emojis.

Carollo folgt "Dr. Love"

"Wie ein Donnerschlag ... Du kamst, ohne um Erlaubnis zu bitten, ohne anzuklopfen. Du hast alles auf die schönste Art und Weise, die ich mir vorstellen kann, auf den Kopf gestellt. Ein Wirbelsturm aus Licht, Liebe und Leben. Dieses Lächeln, das immer Positivität ausstrahlt, auch wenn wir auf dem Motorrad unterwegs sind, es dunkel ist und regnet ... Ein blonder Engel, ein Geschenk des Himmels, ein Spektakel!", kommt Carollo aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Diese Erklärung dürfte endgültig das Salz in der Suppe der Gerüchteküche sein, die schon seit Wochen brodelt, erst recht, nachdem zuletzt immer wieder romantische Schnappschüsse der beiden aufgetaucht waren - etwa beim Bummel in Mailand oder bei einer Bootstour in Lugano. Nur über ihre neue Liebe reden, das wollte Hunziker bislang nicht.

Nach dem auch als "Dr. Love" bekannten Schönheitschirurgen Giovanni Angiolini, mit dem sie Anfang 2022 einige Wochen liiert war, landet Hunziker damit schon zum zweiten Mal kurz nacheinander bei einem Mediziner. Ihre beiden bisherigen Ehemänner haben hingegen eine ganz andere Profession. Ihr erster Mann Eros Ramazzotti, mit dem sie von 1998 bis 2009 verheiratet war und Tochter Aurora bekam, ist Popstar. Tomaso Trussardi wiederum, von dem sie sich 2022 nach acht Jahren Ehe trennte und mit dem sie zwei weitere Töchter hat, macht in Mode.