Micky Beisenherz ist Kolumnist, Podcaster und Witzeschreiber. Und mit #timeline natürlich auch längst Talkshow-Host bei ntv. Künftig jedoch lädt er unter eigenem Namen zum Gespräch. Und das wöchentlich. Ab Montagabend heißt es: #beisenherz. Was daran neu ist, verrät der Gastgeber im Interview.

Ab heute ist es soweit, aus #timeline wird eine nach dir benannte Talkshow. Was ist neu an #beisenherz?

Micky Beisenherz: Mein Nachname ist jetzt der Name der Sendung. Da war ich mal wieder total überrascht von der eigenen Eitelkeit. Davon abgesehen wollen wir aber noch aggressiver rangehen an die wichtigsten Themen der Woche: mit klarer Haltung und meinungsstarken Gästen. Und da es uns jetzt wöchentlich gibt, sind wir dabei so aktuell und facettenreich wie nie. Außerdem treiben wir die Verzahnung von Web und TV weiter voran und erzählen so noch mehr von den Geschichten hinter der Geschichte.

Warum braucht es #beisenherz überhaupt - neben all den anderen Talkshows?

Weil das Besprechen wichtiger gesellschaftlicher und politischer Themen im intimen Zwie- beziehungsweise Tri-Gespräch eine Sache ist, nach der sich Menschen zunehmend sehnen - wie man an der Popularität vergleichbarer Formate gut erkennen kann. Und wir haben bei uns eben eine besondere Schnelligkeit und eine besonders intime Gesprächsatmosphäre.

Social Media hat unsere Debattenkultur verändert. Aber gerade Twitter wird immer wieder von Kritikern als bürgerfern und Bubble für Journalisten und Politiker abgestempelt. Wie geht ihr bei #beisenherz damit um?

Häufig ist diese Kritik durchaus zutreffend. Wir nehmen Twitter und Social Media als eine Art Seismograph wahr. Als Spitze der Amplitude dessen, was gesellschaftlich und politisch gerade bei den Leuten Thema ist. Was das angeht, haben Twitter und Social Media durchaus ihre Daseinsberechtigung.

Wie nimmst du den bisherigen Bundestagswahlkampf wahr?

Der Bundestagswahlkampf ist eine Art Wettstolpern, bei dem der Gehende in Gestalt von Olaf Scholz derzeit vorne liegt. Es geht weniger um die viel zitierten Sachthemen, sondern eher um das Performative der einzelnen Kandidaten. Wer bescheißt beim Lebenslauf? Wer lacht an der falschen Stelle? Wer verweigert sich den Antworten? Das hat aber auch damit zu tun, dass viele dieser Sachthemen oft viel zu komplex und zu schwer zu durchschauen sind, sodass man sich lieber doch wieder auf das vertraute Terrain des Persönlichen wagt. Das ist wahrscheinlich auch der Vorteil von Olaf Scholz, dass Themen wie die Cum-Ex-Affäre oder Wirecard dann eben doch ein bisschen zu kompliziert sind. Wenn aber der Kanzlerkandidat im Flutgebiet an falscher Stelle lacht, ist das deutlich einfacher zu beurteilen.

Laschet, Baerbock oder Scholz? Muss man noch mit einem Manöver aus Bayern rechnen?

Von CDU-Seiten gewiss nicht. Da ist das Thema mit dem Wahlkampfauftakt endgültig durch. Wenn schon ein Manöver aus Bayern, dann eher noch von Toni Hofreiter, der den Grünen die Idee von einem zweiten Veggieday bei uns beschert. Wer vermag das schon genau zu sagen?

Klimakrise, Flutkatastrophe, Afghanistan-Konflikt - die News-Welt ist voll von negativen Schlagzeilen und gewaltigen Problemen. Als jemand, der sich täglich damit auseinandersetzt, wie gehst du damit um?

Ich betrachte das Ganze mit großem Interesse, großer emotionaler Anteilnahme und versuche, trotz immer mehr werdender Informationen, die ich erlange, meinen Frohsinn und mein sonniges Gemüt nicht zu verlieren. Das ist aber nicht an allen Tagen gleich einfach.

Kolumnist, Fußball- und News-Podcaster, Humorist, Talkshow-Host, Witzeschreiber - die Liste an Jobbezeichnungen wird nicht kürzer bei dir, eher im Gegenteil. Aber was macht dir eigentlich am meisten Spaß?

Unterhalten. Mich unterhalten, um am Ende die anderen zu unterhalten.

#beisenherz ist ab sofort immer montags um 23.30 Uhr bei ntv zu sehen. Immer dienstags um 17.10 Uhr wird eine Wiederholung ausgestrahlt. Zudem ist die Sendung natürlich jederzeit bei ntv.de und auf TVNOW abrufbar. Die Gäste der ersten Show sind FDP-Generalsekretär Volker Wissing und Nadine Lindner vom Deutschlandradio.