Der Bund fürs Leben unter Rockstars - da bringt Avril Lavigne bereits einiges an Erfahrung mit. Die US-Sängerin halten die zwei gescheiterten Ehen nicht davon ab, es erneut zu tun. Ehemann Nummer drei kommt ebenfalls aus der Musikbranche.

Avril Lavigne steuert auf ihre dritte Hochzeit zu. Die Poprocksängerin hat auf ihrem offiziellen Instagram-Account die Verlobung mit ihrem Freund, US-Rapper und Punker Mod Sun, bekannt gegeben. Romantischer hätte er nicht um ihre Hand anhalten können: In einer Bilderreihe wurde der Antrag bestens kommentiert, direkt vor dem Eiffelturm in Paris ging er vor seiner Angebeteten auf ein Knie. Auf Französisch schrieb Lavigne, wie sie auf die Frage alle Fragen geantwortet hat: "Oui! Je t'aime pour toujours" - "Ja, ich liebe dich für immer."

Auf weiteren Aufnahmen zeigt die Sängerin dann stolz den Verlobungsring in die Kamera, den Mod Sun ihr an den Finger gesteckt hat. Ein paar Tage ist der Antrag dem Post zufolge schon her, am Sonntag, den 27. März, sei er demnach erfolgt. Er kommentierte ihren Post mit den Worten: "Ich liebe dich so sehr! Für immer und immer, mein Engel." Für Lavigne wäre es die dritte Ehe.

Faible für Punk-Rocker

Bislang haben sie stets Punkrocker zum Altar geführt. Von 2006 bis 2010 war sie mit Deryck Whibley von Sum 41 verheiratet. Danach ging sie für viele überraschend mit Nickelback-Sänger Chad Kroeger den Bund der Ehe ein. Die beiden waren von 2013 bis 2015 verheiratet. Zu Mod Suns Ex-Freundinnen zählt unter anderem Bella Thorne. Eine vermeintliche Hochzeit der Beiden soll jedoch nicht offiziell vollzogen worden sein. Mit Lavigne ist er seit rund einem Jahr zusammen.

Mit dem Album "Let Go" wurde Lavigne 2002 schlagartig berühmt. Sie veröffentlichte bislang sieben Studioalben, arbeitete als Schauspielerin und kreierte eine eigene Modelinie. Wegen einer schweren Borreliose-Erkrankung zog sie sich 2014 vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück.