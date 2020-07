20 Jahre gehen sie gemeinsam als Liebespaar durch dick und dünn, künftig werden Jennifer Grey und ihr Ehemann Clark Gregg ihre Beziehung auf einer anderen Ebene führen. Sehr emotional geben beide bekannt: Sie werden sich scheiden lassen.

An der Seite von Patrick Swayze ließ Jennifer Grey eine ganze Generation von der ewigen Liebe träumen. Für sich selbst träumt sie inzwischen von einem anderen Leben. Die 60-Jährige und ihr Mann und Kollege Clark Gregg haben sich nach 19 Jahren Ehe getrennt.

"Wir haben kürzlich die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen", teilte das Paar auf Instagram mit. Grey und Gregg haben eine gemeinsame Tochter. Die Entscheidung war demnach keine Folge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen familiären Abschottung. In der gemeinsamen Erklärung heißt es, sie hätten sich bereits im Januar getrennt, aber als Familie würden sie eng miteinander verbunden bleiben.

Sie würden "total heulen", während sie dies mitteilen, schrieben die Schauspieler zu einem gemeinsamen Foto, auf dem sie sich umarmen. Grey und Gregg hatten sich 2000 kennengelernt und im Juli 2001 das Ja-Wort gegeben, für beide war es die erste Ehe.

Grey war 1987 an der Seite von Patrick Swayze durch die Musik-Romanze "Dirty Dancing" über Nacht bekannt geworden. Swayze spielte den blendend aussehenden Tanzlehrer Johnny, der sich in die anfangs schüchterne 17-jährige Baby verliebt. Der Kult-Klassiker mit Hits wie "(I've had) The Time of My Life" und "She's Like the Wind" machte sie zu einem der berühmtesten Leinwandpaare. Swayze war 2009 im Alter von 57 Jahren an Krebs gestorben. Gregg wurde als Agent Phil Coulson im Marvel Cinematic Universe bekannt, erstmals stand er in dieser Rolle in Iron Man 2008 vor der Kamera.