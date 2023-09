1996 wird der Rapper Tupac Amaru Shakur in seinem Auto an einer Ampel erschossen. Bis heute ist der Fall nicht geklärt. Nun haben der Ermittler einen der letzten lebenden Zeugen festgenommen.

Fast drei Jahrzehnte nach dem Tod des Rappers Tupac Amaru Shakur hat die Polizei in Las Vegas Medienberichten zufolge einen Verdächtigen festgenommen. Shakur war 1996 in der US-Glückspielmetrople aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen worden. Der Fall ist bis heute nicht geklärt.

Bei dem nun Festgenommenen handelt es sich den Berichten zufolge um Duane "Keffe D" Davis. Im Juli hatten Beamte laut der Agentur AP das Haus seiner Frau im Zuge der andauernden Ermittlungen durchsucht und zahlreiche Gegenstände beschlagnahmt.

Davis ist dem Bericht zufolge den Ermittlern bekannt. So habe er in Interviews sowie in seinen Memoiren eingeräumt, in dem Auto gesessen zu haben, aus dem heraus der Rapper getötet worden war. Davis habe unter anderem geschrieben, mehrfach von den Behörden zu der Nacht befragt worden zu sein. Sich selbst hat er AP zufolge als einen der letzten lebenden Zeugen der Schießerei bezeichnet.

Shakur war am 7. September 1996 in seinem Auto mehrfach angeschossen worden, als er an einer roten Ampel wartete. Er starb wenige Tage später. Shakur wurde 25 Jahre alt.