Blake Lively - hier im Mai bei einer Gala im Metropolitan Museum of Art in New York - ist nun 35 Jahre alt. Und offensichtlich sehr zufrieden mit ihrem Leben.

Das macht sie sehr selten: Schauspielerin Blake Lively teilt ein Bikini-Foto von sich. Anlass ist ihr 35. Geburtstag - und offenbar genießt die Frau von US-Star Ryan Reynolds den Sommer und das Leben in vollen Zügen. Die Fans sind begeistert.

Blake Lively feierte am 25. August ihren 35. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat sie auf Instagram ein seltenes Bikini-Foto von sich geteilt. Das Bild zeigt die Blondine mit strahlendem Gesicht an einem Pool. Die Schauspielerin trägt einen weißen Zweiteiler und zeigt ihre langen Beine.

Zu ihrem Post schrieb sie eine Songzeile aus dem "Grease"-Hit "Summer Nights": "Summer lovin' ... had me a blast", zu Deutsch etwa "Sommerliebe hat mir viel Spaß gemacht".

Begeisterte Fans

Viele Fans zeigten sich in den Kommentaren begeistert von dem Foto und gratulierten Lively zum Geburtstag. Ihr Ehemann Ryan Reynolds, wie gewohnt zu Scherzen aufgelegt, kommentierte: "Wrexham ist das Ibiza von Wales." Damit spielt der 45-jährige Schauspieler auf den walisischen Verein Wrexham AFC an, den er Ende 2020 zusammen mit Rob McElhenney gekauft hat.

Von diesem Projekt hatte er seine Ehefrau erst mal überzeugen müssen, am Anfang soll sie nicht gerade begeistert gewesen sein. Kürzlich verriet er jedoch in einem Interview, dass sie mittlerweile "besessener" von Wrexham sei als er selbst. "Sie schaut sich schon den Spielplan für das ganze Jahr an und fragt sich, welche Spiele sie besuchen kann, das ist einfach großartig", erzählte Reynolds "Entertainment Tonight".

Selbstbewusster denn je

Lively und Reynolds sind seit 2012 miteinander verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: den 7-jährigen James, die fünfjährige Inez und Betty, zwei Jahre alt. Seit der Geburt ihrer Kinder fühle sie sich viel wohler in ihrer Haut, verriet die Schauspielerin erst kürzlich in einem Gespräch mit dem "Forbes"-Magazin.

"Ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt oder so selbstbewusst - was nicht heißen soll, dass ich nicht jeden Tag eine Million Mal von Unsicherheiten geplagt werde, aber ich fühle mich einfach unglaublich ausgeglichen", erklärte sie.