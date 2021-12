Britney Spears kündigt neuen Song an

Miley Cyrus lobt ihre Stimme Britney Spears kündigt neuen Song an

Will 2022 musikalisch offenbar wieder durchstarten: US-Sängerin Britney Spears.

Britney Spears lässt die Herzen ihrer Fans zum Jahresende höher schlagen und kündigt auf Instagram einen neuen Song an. Es gibt nicht nur Zuspruch für die gezeigte Gesangskostprobe, aber die Vorfreude überwiegt klar. Taucht Spears 2022 also womöglich wieder in den Charts auf?

2021 will Britney Spears offenbar wieder musikalisch durchstarten. In einem Instagram-Video macht Spears vor einem Spiegel stehend Gesangsübungen. Es wird vermutet, dass sie 2022 einen neuen Song veröffentlichen will.

Das Echo auf ihre gesangliche Performance ist allerdings geteilt. Einige User meinen, Spears würde ja nur schreien. Ein anderer User sagt er zwar wäre großer Fan, frage sich aber, ob er der Einzige wäre, der sich Sorgen mache. Andere ziehen in ihren Kommentaren wenig schmeichelhafte Vergleiche zu Ziegengemecker.

Allerdings überwiegen Zuspruch und Vorfreude deutlich. US-Sängerin Miley Cyrus feiert Spears für ihre kraftvolle Stimme. Andere meinen gar, dass die britische Sängerin Adele ihre Koffer packen könnte, wenn Britney wieder Musik machen würde.

Nach mehr als einem Jahrzehnt unter der Vormundschaft ihre Vaters, hat Spears nun wieder deutlich mehr Entscheidungsgewalt. Es kann gut sein, dass dieser Umstand sie dazu veranlasst für 2022 wieder zu ihren Wurzeln zurückzukehren und mit musikalischen Auftritten die Schlagzeilen zu bestimmen.