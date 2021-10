US-Popstar Britney Spears ist ihren Vater als Vormund los und dankt in einer emotionalen Ansprache nun ihren Fans für den konstanten Support. Dabei spricht sie die "#FreeBritney-Bewegung" direkt an. Außerdem möchte Spears von ihren Unterstützern Hochzeits-Tipps erhalten.

Mit emotionalen Worten dankt US-Popsängerin Britney Spears ihren Fans für deren Hilfe bei der Absetzung ihres Vaters als Vormund. "Ich habe in der letzten Nacht zwei Stunden geweint, weil meine Fans die besten sind, und ich weiß es ... ich fühle eure Herzen und ihr fühlt meins", schrieb die 39-Jährige am Dienstag (Ortszeit) in gleich lautenden Posts bei Twitter und Instagram. Darin spricht sie ihre Fans direkt als "#FreeBritney-Bewegung" an: "Ich finde keine Worte ... wegen Euch und eurem konstanten Durchhaltevermögen, mich von der Vormundschaft zu befreien".

Eine Richterin hatte Spears' 69 Jahre alten Vater, Jamie Spears, am vergangenen Mittwoch in Los Angeles als Vormund seiner berühmten Tochter abgesetzt. Richterin Brenda Penny kam bei einer Anhörung damit einem Antrag der Anwälte der Sängerin nach. Doch der Richterspruch war nur ein Teilsieg für den Popstar, denn die Vormundschaftsregelung bleibt zunächst bestehen. Die nächste Anhörung in dem Fall soll laut "TMZ.com" am 12. November stattfinden. Dann könnte das Gericht über die mögliche Aufhebung aller Auflagen entscheiden, hieß es.

Konkrete Hochzeitspläne

Jamie Spears hatte seit 2008 die Vormundschaft für seine Tochter inne, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Zunächst verwaltete Jamie Spears das Vermögen und private Anliegen seiner Tochter. 2019 trat er kürzer, blieb aber für die Finanzen zuständig.

Spears feierte den Gerichtsentscheid mitten in einem tropischen Urlaub. Auf Instagram teilte sie als Reaktion mehrere Urlaubs-Nacktfotos sowie ein Video, in dem sie mit ihrem Verlobten Sam Asghari zu sehen ist. Asghari kommentierte Spears' Freudenpost an ihre Fans vom Dienstag mit der Frage: "Auf einer Skala von Null bis Britney, wie frei bist du?".

In einem weiteren Video verriet Britney, dass das Paar sich in Französisch-Polynesien aufhält. Auch fragte sie die Fans, wo die Hochzeit stattfinden solle: "Italien oder Griechenland, Australien oder New York City?"