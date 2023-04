Ein Höhepunkt nach dem nächsten: Am 9. April feiern Charles und seine Gemahlin Hochzeitstag, am 9. Mai wird er gekrönt und Camilla trägt ab sofort den offiziellen Titel Königin.

Camilla trägt bisher den offiziellen Titel "Queen Consort". Wie aus den Einladungen zur Krönungszeremonie ihres Mannes König Charles III. hervorgeht, ändert sich das aber. Camilla wird offiziell zu Königin Camilla.

Auf der Homepage wird sie zwar noch als "Queen Consort", also Königsgemahlin, bezeichnet, doch aus der Einladung zur Krönungszeremonie geht hervor, dass die Ehefrau von König Charles III. jetzt offiziell "Queen Camilla", also Königin Camilla, heißt.

Das gab der Buckingham-Palast am Dienstagabend zusammen mit Veröffentlichung der Einladungskarte bekannt. Inmitten eines Blumenmeeres steht in Dunkelblau auf Weiß am Kopf der Einladungskarte der entsprechende Titel: "Die Krönung Ihrer Majestäten König Charles III. Königin Camilla". Die Einladung wird an mehr als 2000 geladene Gäste verschickt.

Neues Porträt des Königspaares

Neben der Einladung wurde auch ein neues Porträt des Königspaares unter anderem auf Instagram veröffentlicht. Das Foto zeigt Charles und Camilla - beide in blauen Outfits - lächelnd Arm in Arm. Die beiden feiern am 9. April ihren 18. Hochzeitstag.

"Während der Countdown bis zur Krönung weiterläuft, wurde ein neues Foto des Königs und der Queen Consort veröffentlicht, das letzten Monat im Blue Drawing Room des Buckingham Palace aufgenommen wurde", heißt es dazu. Auch hier wird Camilla noch als Queen Consort bezeichnet.

Außerdem wurde am Dienstag bekannt gegeben, dass acht Ehrenpagen ausgewählt wurden, die sie während des Krönungsgottesdienstes begleiten. Die Pagen werden Teil der Prozession durch das Kirchenschiff der Westminster Abbey sein.

"Die Ehrenpagen des Königs werden Seine Königliche Hoheit Prinz George von Wales, Lord Oliver Cholmondeley, Master Nicholas Barclay und Master Ralph Tollemache sein", so die Bekanntmachung. Und weiter: "Die Ehrenpagen der Königingemahlin sind die Enkel Ihrer Majestät, Master Gus und Master Louis Lopes und Master Freddy Parker Bowles, sowie der Großneffe Ihrer Majestät, Master Arthur Elliot."

Was am Krönungswochenende passiert

Die Krönungszeremonie findet am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey statt. An dem Tag soll es zudem eine Kutschenprozession und den traditionellen Auftritt der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes geben.

Am Sonntag, den 7. Mai, sind auf Schloss Windsor ein Musikkonzert und eine Lichtshow geplant. Am 8. Mai gibt es für die Briten dann einen zusätzlichen Feiertag mit Events zu Ehren von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.