Seit ihrem Ehe-Aus befindet sich Cathy Hummels auf einer anscheinend nicht enden wollenden Reise zu sich selbst. Dazu gehört nun auch ein neuer Look - getreu dem Motto: "Mein Leben ist einfach rosa in aller Hinsicht." Oder ist das alles womöglich nicht ganz echt?

Mit ihren Instagram-Posts sorgt Cathy Hummels immer wieder mal für Schlagzeilen. In jüngster Zeit vor allem, weil sie sich in dem sozialen Netzwerk ein ums andere Mal durchaus freizügig präsentierte. So sah man sie etwa erst vor rund einem Monat splitterfasernackt in einer Badewanne voller Rosenblätter baden.

Nun allerdings wird die 35-Jährige aus einem ganz anderen Grund zum Hingucker. Hummels hat sich nämlich einen komplett neuen Look zugelegt. Viele ihrer rund 700.000 Followerinnen und Follower bei Instagram dürften Schwierigkeiten haben, sie überhaupt zu erkennen.

Die bevorstehende Veränderung hatte Hummels bereits seit Tagen in diversen Posts angekündigt. "Change is coming - Becoming myself again" (in etwa: "Der Wandel kommt - ich werde wieder ich selbst"), schrieb sie etwa vor fünf Tagen zu einem Bild von sich, auf dem sie noch ihre altbekannte Frisur mit langen blonden Haaren trug.

"Wenn man sich innerlich verändert, dann geht das oft mit dem Äußeren Hand in Hand", merkte sie dagegen am Sonntag in einem Post an - immer noch mit langen blonden Haaren. Zugleich ließ sie bereits durchblicken, auf was sich ihre Fans gefasst machen sollten. "Ich liebe rosa", erklärte sie. Und: "New Hair" ("Neue Frisur").

Jetzt gibt es schließlich das Ergebnis der Umgestaltung zu bewundern. So veröffentlichte Hummels zunächst einen Clip, in dem sie anscheinend beim Färben der Haare zu sehen ist. Dabei setzt sie sich eine rosa Brille auf die Nase, ehe sie nach einem Umschnitt im komplett neuen Look erstrahlt. Nicht nur ihre Haare changieren nun in einem Farbton zwischen rosa und pink, sondern auch ihre Lippen. Außerdem ziert ihr Gesicht ein Piercing zwischen den beiden Nasenlöchern.

"Ihr wisst ja, dass ich gerne die rosa Brille trage, um hin und wieder in meine eigene Welt abzutauchen. Mein Leben ist einfach rosa in aller Hinsicht", schreibt Hummels in der Kommentarspalte und fragt ihre Fans: "Gefalle ich euch?" Zudem merkt sie an: "Das Piercing stechen zu lassen, war voll okay. Der Schmerz vergeht."

Anschließend veröffentlichte Hummels auch vier Fotos, die sie in ihrer neuen Aufmachung zeigen. "Ich liebe Rollenspiele. Nennt mich heute bitte: Kitty Cat", lautet diesmal ihr Kommentar dazu.

Ob sich Hummels wirklich derart radikal verändert hat oder es sich am Ende doch nur um eine Perücke und ein Fake-Piercing handelt, werden wir sicher bald erfahren. Ihre Followerinnen und Follower zweifeln jedenfalls daran, dass es die Influencerin mit dem neuen Look im Stile der Sängerinnen Kesha, Katy Perry und Lady Gaga tatsächlich ernst meint. Und auch sonst fallen die Reaktionen gemischt aus. "Tatsächlich steht dir die Haarfarbe richtig gut! Und sogar das Piercing", findet etwa eine Nutzerin, während eine andere zu dem Urteil kommt: "Absolut nicht dein Style."