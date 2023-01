Bewerbung per Mail

Bewerbung per Mail Charles sucht Teilnehmer für Krönungszeremonie

Während die prächtige Edwardskrone für das königliche Haupt bereits passend gemacht wird, sucht Charles für seine Krönungszeremonie im Mai noch Teilnehmer. Untertanen können sich ab sofort per Mail bewerben. Natürlich gibt es strenge Regeln, wer infrage kommt.

Der britische König Charles III. hat seine Untertanen aufgerufen, sich um zeremonielle Rollen bei seiner Krönungszeremonie am 6. Mai zu bewerben. Bis zum 3. Februar können sich Interessierte per E-Mail melden, um bei dem seltenen Schauspiel eventuell hautnah dabei zu sein. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist allerdings, dass der Antragsteller eine Verbindung mit einem früheren Träger dieser Aufgaben bei der Krönung von Elizabeth II. im Jahr 1953 nachweisen kann, beispielsweise als Nachfahre oder Nachfolger im Amt.

Man habe eigens eine Stelle eingerichtet, um die Bewerbungen zu prüfen, teilte die zentrale Regierungsbehörde Cabinet Office am Nachmittag mit. Dabei werde unter anderem auch geprüft, ob die zeremonielle Aufgabe auch noch heute eine Basis habe und in welchem Verhältnis der Antragsteller zu früheren Teilnehmern steht. Wie die Zeitung "The Telegraph" berichtete, handelt es sich um Aufgaben wie das Tragen zeremonieller Gegenstände wie der königlichen Insignien, die dem König im Rahmen der Krönung überreicht werden, oder eines Baldachins über seinem Kopf.

Nun doch mit Pomp und Prunk

Laut Cabinet Office hatte sich König Charles ausdrücklich gewünscht, dass die Krönung "in der Tradition verwurzelt ist, aber das Heute widerspiegelt". Der Brauch, Bewerbungen für zeremonielle Rollen bei der Krönung entgegenzunehmen, geht bereits auf das Jahr 1377 zurück, so der "Telegraph"-Bericht.

Dem in royalen Dingen stets gut informierten Blatt zufolge hat sich Charles inzwischen von der Idee verabschiedet, eine sparsame Krönungszeremonie zu begehen. Er wolle stattdessen ein einzigartiges Spektakel mit "glorreichem" Pomp und Prunk.

Die britische Königskrone war zur Vorbereitung auf die Krönung bereits Anfang Dezember aus dem Tower in London geholt worden. Laut Buckingham-Palast soll die Edwardskrone für die Zeremonie umgearbeitet werden. Der Umfang der Krone muss für Charles demnach vergrößert werden. Die aus purem Gold gefertigte und mit Edelsteinen wie Rubinen, Amethysten, Saphiren besetzte Krone gilt als Herzstück der britischen Kronjuwelen im Tower.