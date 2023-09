Ihre Fans nahmen Charles und Camilla in Bordeaux in Empfang.

Mit einem Besuch in Frankreich wollen der britische König Charles III. und seine Frau Camilla die Bande zwischen beiden Ländern stärken. Dazu reisen sie zum Abschluss ihrer Visite auch nach Bordeaux. Nach einem begeisterten Empfang absolvieren die beiden ein strammes Programm.

Vor dem Abschluss ihrer Frankreich-Reise haben sich der britische König Charles III. und seine Frau Camilla einem Thema gewidmet, das dem Monarchen besonders am Herzen liegt: der Umwelt. Nach zwei Tagen in Paris reisten die beiden dafür nach Bordeaux. In der südfranzösischen Stadt wurden sie von Hunderten wartenden und jubelnden Menschen begrüßt. Charles und Camilla wurden Medienberichten zufolge begeistert mit "Vive le Roi"-Rufen ("Lang lebe der König") empfangen.

Nach ihrer Ankunft halfen Charles und Camilla laut "ABC News" im Garten des Rathauses von Bordeaux dabei, eine Loquat-Eiche zu pflanzen. Diese Bäume sind dafür bekannt, sich sehr gut an wechselhaftes Klima anpassen zu können.

Überdies stand am letzten Tag in Frankreich ein Zusammentreffen mit Rettungskräften auf dem Programm, die im vergangenen Jahr bei Waldbränden in der Region im Einsatz waren. Weitergehen sollte es mit dem Besuch eines Waldes, in dem die Auswirkungen des Klimas auf städtische Wälder untersucht werden.

Abstecher zum Weingut

Das war aber noch lange nicht alles. Weitere Programmpunkte in Bordeaux sollten der Empfang auf einer Fregatte der königlichen Marine sowie das Zusammentreffen mit Briten sein, die in der Region Unternehmen betreiben. Die Gegend um Bordeaux war im Mittelalter in englischem Besitz und ist auch heute noch Heimat einer großen britischen Community.

Zum Abschluss der Frankreich-Reise planten Charles und Camilla schließlich einen Abstecher zu einem bekannten Weingut in der Region, das für seine nachhaltigen Ansätze bei der Herstellung von Wein bekannt ist.

Geschichtsträchtiger Moment

Die britischen Royals sind seit 20. September zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Frankreich zu Gast. Ursprünglich sollte die Reise bereits im März stattfinden, sie wurde jedoch wegen politischer Unruhen in Frankreich verschoben.

Am ersten Tag legte das Königspaar gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Ehefrau Brigitte einen Kranz am Grabmal des Unbekannten Soldaten nieder. In einer Kolonne fuhren Macron und König Charles danach die mit Fahnen geschmückte Prachtmeile Champs Élysées entlang, ehe es zum Staatsbankett ging, an dem auch Promis wie Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger oder Schauspieler Hugh Grant teilnahmen.

Am zweiten Tag hielt Charles III. eine Rede im französischen Senat. Den geschichtsträchtigen Moment vor dem versammelten Oberhaus des französischen Parlaments nutzte der Monarch, um einen Treueschwur zu leisten.