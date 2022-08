Sie ist das jüngste Kind von Natascha Ochsenknecht - und doch das erste, das unter der Haube ist. Die 22-jährige Cheyenne Ochsenknecht hat ihren Freund Nino Sifkovits geheiratet, wie erste Hochzeitsaufnahmen verraten. Und offenbar ging es zünftig zu.

Die Spatzen pfiffen die bevorstehende Hochzeit bereits von den Dächern. Nun ist es amtlich. Cheyenne Ochsenknecht hat ihrem Freund, dem Österreicher Nino Sifkovits, das Jawort gegeben. Den Beleg lieferte der Bräutigam selbst. Er postete mehrere Fotos und Videos von der Feier in einer Story auf seiner Instagram-Seite.

Cheyenne Ochsenknecht ist dabei ganz in Weiß zu sehen. Sie trägt ein schlichtes und trägerloses Brautkleid mit einer Schleife, dazu einen bestickten Schleier. Ihr jetziger Ehemann und die übrigen männlichen Gäste, die zu sehen sind, entschieden sich hingegen für ein zünftiges Outfit. Sie alle tragen kurze Lederhosen und Trachtenjanker.

So auch Jimi Blue Ochsenknecht, neben Wilson Gonzalez Ochsenknecht einer der beiden älteren Brüder von Cheyenne. Mit ihm ist die 22-Jährige beim Einsatz mit einer Karaoke-Box zu sehen.

Einblicke in Junggesellinnenabschied

Offiziell gibt es bisher keine Angaben zum Ort der Hochzeitsfeier. Es wird jedoch angenommen, dass es sich dabei um den Bauernhof in Graz handelt, auf dem das Paar lebt. Trauzeuge von Cheyenne Ochsenknecht soll Bruder Wilson Gonzalez gewesen sein.

Auf ihrer Instagram-Seite hatte Cheyenne Ochsenknecht schon in den vergangenen Tagen angedeutet, dass die Hochzeit kurz bevorsteht. Am Donnerstag etwa teilte sie ihren Fans in einer Instagram-Story mit, sie feiere ihren "letzten Tag als unverheiratete Frau". Dazu lieferte sie einige Einblicke in ihren Junggesellinnenabschied. Zu sehen war sie etwa mit einer Krone und einer Schärpe, auf denen jeweils der Schriftzug "Bride" zu lesen war.

"Ich habe zehnmal JA gesagt"

Im Juni hatte Cheyenne Ochsenknecht in einer Fragerunde bei Instagram verraten, dass die Hochzeit noch "diesen Sommer" stattfinden werde. Verlobt hatten sie und Sifkovits sich im Januar. "Ich habe zehnmal JA gesagt", schrieb sie seinerzeit zu einem Video, das den funkelnden Verlobungsring zeigte.

Seit 2019 sind die beiden ein Paar. Im Herbst 2020 plauderte Cheyenne Ochsenknecht aus, dass sie mit ihrem Freund nach Österreich ziehen werde. Im März 2021 kam die gemeinsame Tochter Marvie zur Welt.

Cheyenne Ochsenknecht wiederum ist die Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht und dessen Ex-Frau Natascha. Neben ihren Brüdern Wilson Gonzalez und Jimi Blue hat sie auch noch den ebenfalls älteren Halbbruder Rocco Stark.