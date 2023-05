Nachwuchs im Hause Ochsenknecht: Cheyenne ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Stolz postet die frisch gebackene Zweifach-Mama die frohe Botschaft auf Instagram - und verrät auch gleich den Namen ihres Sohnes.

Model Cheyenne Ochsenknecht hat ihr zweites Kind bekommen. Am heutigen Mittwoch kam Sohn Matteo Nael zur Welt, wie die Influencerin kurz nach der Geburt auf ihrem Instagram-Account mitteilte. Vater ist Ehemann Nino Sifkovits, mit dem sie seit August verheiratet ist und schon die gemeinsame Tochter Mavie hat. Die Familie lebt auf einem Bauernhof in Österreich.

Matteo gehört übrigens zu den beliebtesten Jungennamen in Deutschland - auch den frisch gebackenen Zwefach-Eltern hat es der Name offenbar angetan. Doch der Zweitname ihres Sohnes kommt mit Sicherheit in keiner Auflistung vor. Nael kommt aus dem Französischen und bedeutet "der Sohn des Löwen".

Auf einem Schwarz-Weiß-Foto zur Geburts-Nachricht sind die Hände der Eltern von Matteo und dessen Hand zu sehen. "Wir vier sind mega überwältigt und unfassbar glücklich!", Cheyenne Ochsenknecht. Alles sei super verlaufen und ihr Sohn sei gesund zur Welt gekommen. Bei ihren Fans bedankte sich die 22-Jährige für alle Glückwünsche. Sie werde jetzt die ersten Tage mit ihrer Familie genießen und sich erholen: "Bald bin ich wieder für euch am Start!"

Cheyenne ist die Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht. Ihre Mutter kommentierte die freudige Nachricht auf Instagram mit den Worten "Butzimann ist da!" und einem Herz. Noch am Tag der Geburt gab es weit über 1000 Kommentare unter dem Insta-Post - und mehr als 50.000 "Gefällt mir"-Reaktionen.

Ob es bei zwei Kindern bleibt, müssen die glücklichen Eltern wohl noch unter sich ausfechten. In einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" im Februar sagte Cheyenne Ochsenknecht noch: "Nino hätte eigentlich gerne vier Kinder." Sie brauche nach Baby Nr. 2 allerdings erstmal eine Verschnaufpause. "Ich mache jetzt nach zwei Kindern erst mal Pause", sagte sie. Aber: "Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir noch mehr Kinder kriegen. Mal schauen."