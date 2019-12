Ist sich in seiner neuen Liebe sehr sicher: Currywurst-König Chris Töpperwien.

Huch, das ging ja schnell: Erst im Oktober trennt sich "Currywurstmann" Chris Töpperin von seiner Freundin, kurz darauf verliebt er sich neu. Die 15 Jahre jüngere Lili scheint dem Töppi ordentlich den Kopf verdreht zu haben - denn auf Instagram geben sie nun ihre Verlobung bekannt.

Pünktlich zu Weihnachten und nach nur wenigen Wochen Beziehung hat Chris Töpperwien, besser bekannt als der "Currywurstmann", seiner Lili einen Heiratsantrag gemacht. Wie der 45-Jährige in einer Instagram-Story erzählte, habe er seiner Liebsten nach dem Essen unter dem Weihnachtsbaum die Frage aller Fragen gestellt. "She said YES - sie hat JA gesagt", verriet der Gastronom.

Auch seine 15 Jahre jüngere Verlobte ließ es sich nicht nehmen, der Öffentlichkeit ihren Klunker zu zeigen. "Diese Kleinigkeit, die von nun an meine Hand schmückt, steht symbolisch für dein Vertrauen in mich, deine Frau, dein bester Freund, dein Partner in Crime, dein Yumyum-Donut-Verbündeter, dein Drehdichnochmalzumirbevordugehst-Kissen und dein Bauchstreichler auf Lebenszeit zu werden", schrieb Lili zu einem Foto auf Instagram. Töpperwien habe ihr damit das "GRÖßTE Geschenk" gemacht.

Die ersten prominenten Glückwünsche an das Ehepaar in spe ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Allen voran "Das Sommerhaus der Stars"-Kollege Willi Herren gratulierte dem "Töppi" nun herzlichst via Instagram-Video.

"Warum auch warten, wenn es so gut klappt"

"Das sind ja mal tolle Nachrichten! Der Töppi hat sich verlobt! Lieber Töppi, dir und deiner Lieben alles Liebe und Gute zu deiner Verlobung", so Herren in dem Clip, den Töpperwien in seinen Stories veröffentlichte. Ein weiterer Ex-Kandidat des Formates reihte sich ebenfalls bei den Gratulanten ein: Ennesto Monté, seines Zeichens der Verflossene von Helena Fürst.

Ebenfalls per Instagram-Story schickte er folgende Grüße: "Hallo Chris, hallo Lili, mich erreichen gerade tolle Neuigkeiten - ihr zwei habt euch verlobt! Das ist einfach wunderschön und warum auch warten, wenn es so gut klappt. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin und ich hoffe, wir sehen uns bald. Liebe Grüße aus Serbien, euer Ennesto."

Obwohl die drei Männer eint, Kandidaten im "Sommerhaus der Stars" gewesen zu sein, so war doch keiner von ihnen zur gleichen Zeit Teil der RTL-Show. Töpperwien nahm an der Premierenstaffel von 2016 teil - damals mit seiner inzwischen Ex-Frau Magey Kalley. Im Jahr darauf zog unter anderem das ehemalige Paar Fürst/Monté ein. Herren samt Noch-Ehefrau Jasmin waren Teilnehmer der bislang letzten Staffel von 2019.

Töpperwien wurde 2012 durch die Vox-Auswanderershow "Goodbye Deutschland" bekannt. Zuvor war er nach Los Angeles gezogen und machte sich mit seinem "No. 1 Currywurst Truck" selbstständig. Von 2014 bis 2018 war er mit der Musical-Darstellerin Kelly verheiratet. Bis Anfang Oktober war er rund eineinhalb Jahre mit der Marketing-Managerin Delia liiert, wenige Wochen nach der Trennung verliebte er sich in einem Optikergeschäft in seine frischgebackene Verlobte Lili.