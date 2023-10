(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Ein verbales Scharmützel zwischen Victoria und David Beckham amüsiert in den sozialen Medien zahlreiche Menschen. Denn David Beckham stellt sich als unangenehmer Fragensteller heraus, der nicht locker lässt, als seine Ehefrau darauf zu beharren scheint, der Arbeiterklasse zu entstammen.

Seit knapp 25 Jahren stehen David Beckham und Victoria Beckham gemeinsam im Rampenlicht. Nun gewährt das britische Glamour-Paar mit einer neuen Netflix-Miniserie seltene Einblicke in ihr gemeinsames Privatleben. Die vierteilige Dokumentation "Beckham" beleuchtet nicht nur die Karriere des einstigen Mega-Fußballstars, sondern auch das Beziehungs- und Familienleben der Beckhams - mitsamt lustiger Momente.

In Online-Netzwerken gefeiert wird derzeit ein Clip, der zeigt, wie David seiner Frau Victoria sehr auf den Zahn fühlt, während das Ex-Spice-Girl ein Interview gibt. In dem kurzen Ausschnitt ist zu sehen, wie die 49-jährige Victoria ansetzt, Zuhörern über ihre Kindheit und die eigene Arbeiterklasse-Herkunft zu erzählen. "Wir waren wirklich sehr Arbeiterklasse", beginnt sie zu erzählen, als ihr Ehemann seine Nase durch die Tür steckt und in das Zimmer linst. Seine Worte: "Sei ehrlich".

"Ich bin ehrlich", antwortet Victoria. Doch David sagt ein weiteres Mal: "Sei ehrlich." Als sie ihre Erzählung nicht abändert, fragt der 48-jährige Ex-Fußballstar sie: "Mit was für einem Auto hat dein Vater dich zur Schule gefahren?"

Augenscheinlich versucht Victoria, der Frage auszuweichen. "Es gibt darauf keine leichte Antwort", sagt sie. "Nein, eine Antwort", beharrt er. Nach weiterem Hin und Her sagt Victoria: "Mein Vater fuhr in den 1980er Jahren einen Rolls-Royce." Mit der ausgesprochenen Antwort scheint David zufrieden zu sein, sagt "Danke" und verlässt den Raum.

Im Netz wird David Beckham in zahlreichen Kommentaren für seine Beharrlichkeit beim Nachfragen gelobt. Ein User bezeichnet ihn als guten Journalisten.

Interviewt werden in der vierteiligen Miniserie neben David und Victoria Beckham die Eltern des ehemaligen englischen Nationalspielers, der ehemalige Manchester-United-Trainer Alex Ferguson und Beckhams Fußballer-Kollege Gary Neville. Die erste Folge dreht sich um David Beckhams erstes legendäres Tor und das Kennenlernen mit Spice Girl Victoria. Folge zwei handelt von den einschneidenden Ereignissen nach der Fußball-WM 1998 sowie der Geburt des heute 24 Jahre alten Sohnes Brooklyn.