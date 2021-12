Seit Monaten halten sich die Gerüchte über die Trennung von Mats und Cathy Hummels tapfer. Der Fußballprofi soll sogar bereits eine neue Freundin haben. Seine Ehefrau äußert sich dazu nicht, zeigt sich jetzt aber mit Mann und Kind umso glücklicher beim Bummel über den Weihnachtsmarkt.

Wie es genau um die Ehe von Mats und Cathy Hummels bestellt ist, wissen vermutlich nur die beiden Betroffenen selbst so ganz genau. Alle anderen müssen mit den zahlreichen Gerüchten der vergangenen Monate vorlieb nehmen. Und die besagen, das Paar lebe bereits getrennt - und das nicht nur räumlich. Sogar von einer neuen Freundin des Fußballprofis ist seit einiger Zeit die Rede. Nun aber zeigt sich das Ehepaar samt Sohn Ludwig äußerst vertraut in der romantischen Umgebung eines Weihnachtsmarkts und regt zu erneuten Spekulationen an.

"Papi, Mami und Ludi. Was will ich mit diesem Bild sagen, fragen sich bestimmt viele von euch. Eigentlich nur, dass wir eine schöne Zeit auf dem Weihnachtsmarkt hatten und zusammenhalten", schreibt Cathy Hummels zu dem von Fotografin Viviane Bier geschossenen Bild, auf dem sich das (Ex)-Paar samt Sohnemann aneinander kuschelt. Mats Hummels lehnt dabei seinen Kopf an den seiner (Noch-)Ehefrau, während der dreijährige Ludwig der Kamera den Rücken zudreht. Auch der BVB-Spieler postete das Bild auf seinem Instagram-Kanal, schrieb dazu allerdings lediglich: "Der König (professionell unten mittig im Foto) mit Mama und Papa auf dem Weihnachtsmarkt."

Mehr als nur "Papi und Mami"?

Ginge es nach den Fans und Followern der beiden, dann wäre das Foto entweder der Beleg dafür, dass es nie ein Beziehungsaus gegeben hat oder gerade ein Comeback stattfindet. "Zusammen noch stärker", ist dort ebenso zu lesen wie: "Endlich, dann hat bestimmt bald diese Gerüchteküche ein Ende" oder "Das Bild macht mich gerade einfach nur glücklich".

Mats und Cathy Hummels sind seit 2015 verheiratet, drei Jahre später kam ihr Sohn zur Welt. Schenkt man den erwähnten Gerüchten Glauben, trifft sich Mats Hummels bereits seit geraumer Zeit mit der Profi-Tischtennisspielerin Lisa Marie Straube, die wie er in Dortmund lebt. Cathy Hummels ist nach dem Wechsel ihres Mannes vom FC Bayern zu Borussia Dortmund mit Sohn Ludwig in München geblieben. Die Trennungsgerüchte haben beide bislang nicht öffentlich kommentiert.

Zuletzt zitierte RTL allerdings aus dem Bekanntenkreis von Mats Hummels. Dort hieß es, dass der Fußballer schon zum Jahreswechsel die Scheidung von der Moderatorin gefordert hat.