Täglich drängen neue Information über die vermeintliche Trennung von Mats und Cathy Hummels an die Öffentlichkeit. Seit einigen Tagen wird vermutet, dass der Fußballer mit einer 21-jährigen Dortmunderin liiert ist. Ein Bekannter soll verraten haben, wer die Ehe beendet haben soll und wann.

Seit bekannt wurde, dass die Ehe von Nationalspieler Mats Hummels und seiner Frau Cathy vor dem Aus steht, kommen so gut wie täglich neue Informationen aus dem Umfeld der beiden ans Tageslicht: RTL hat aus dem Bekanntenkreis erfahren, dass der Fußballer schon zum Jahreswechsel die Scheidung von der Moderatorin gefordert hat. Er sei schon länger nicht mehr glücklich in der Beziehung gewesen. Für den gemeinsamen Sohn Ludwig hätten die beiden, so lange es ging, an der Beziehung festgehalten. Weder Mats noch Cathy Hummels haben sich bisher zu den Gerüchten geäußert.

Spekulationen über die Trennung gab es immer wieder. Spätestens nach seinem Transfer 2019 vom FC Bayern München zum BVB wurde den beiden nachgesagt, dass sie sich getrennt hätten. Cathy blieb mit dem gemeinsamen Sohn in München und sprach davon, dass sie pendeln würden.

Gemeinsame Pärchenschnappschüsse auf ihrem Instagram-Kanal wurden eine Seltenheit. Jedoch postete die Moderatorin noch im Juni zu ihrem Hochzeitstag ein Foto mit dem Hashtag "Best day of my life". Auch während der Europameisterschaft sah man sie und Sohn Ludwig noch im Trikot ihres Mannes im Stadion und auf Instagram.

Der Nationalspieler soll allerdings schon wieder frisch verliebt sein. Er soll die 21-jährige Dortmunderin Lisa kurz vor der Europameisterschaft kennengelernt haben. Für die Trennung des Profifußballers und der Moderatorin soll sie nicht verantwortlich sein. Die Dortmunderin meldete sich jüngst auf Instagram zu Wort und forderte ihre Follower und die Medien dazu auf, ihre Privatsphäre zu respektieren: "Ich bevorzuge Diskretion und Privatsphäre, welche mir genommen wurden. Nicht alles gehört in die Öffentlichkeit und vor allem keine Themen wie diese", schreibt sie auf ihrem Kanal. Eine Beziehung zu Hummels hat sie bisher nicht dementiert.