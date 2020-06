Daniela Katzenberger wirft gerne immer mal wieder einen Blick zurück. Noch lieber lässt sie ihre Fans an den Erinnerungen teilhaben. Auch jetzt hat sie wieder tief in der Fotokiste gekramt und ein besonderes Schmuckstück aus vergangenen Zeiten hervorgeholt.

Familienfotos sind ein beliebtes Motiv von Daniela Katzenberger, wenn sie ihren Instagram-Account befüllt. Oft sehen wir sie gemeinsam mit Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia in ihrem Zuhause auf Mallorca. Nun gibt es mal wieder ein Kinderfoto, doch ist darauf nicht der vierjährige Spross zu sehen, sondern die Katze selbst in einem ganz ähnlichen Alter.

Auf dem Bild lächelt die kleine Katze breit und gut gelaunt in die Kamera. Ihre Haare sind lang und natürlich noch nicht blondiert, sondern dunkelbraun. Auch hat sich das Mädchen für den Schnappschuss ziemlich in Schale geworfen. Zum geblümten Schal und dem bedruckten Comic-Shirt trägt sie eine Jogginghose aus Ballonseide in Lila mit farblichen Akzenten. Ein weiteres Detail fällt erst beim zweiten Blick auf.

Die heute 33-Jährige schreibt: "Da bin ich ungefähr in Sophias Alter. Man beachte den Nagellack." Ihre Mutter Iris Klein habe ihr erst kürzlich erzählt, dass "viele andere Muttis total kacke fanden, dass ich in dem Alter lackierte Fingernägel hatte". Dem fügt sie noch ein weiteres Zitat von Klein hinzu, die wohl meinte, man habe sich damals zumindest "das Gemotze" nicht auch noch zusätzlich "im Internet reinziehen müssen".

Nagellack für Kinder okay?

Dann möchte Katzenberger von ihren knapp zwei Millionen Followern wissen, wie sie es finden, wenn die Kleinen sich schon die Nägel lackieren oder lackiert bekommen. Heute stehen viele Eltern dem Thema aber offenbar liberaler gegenüber als noch Anfang der 1990er-Jahre.

So schreibt eine Userin: "Das ist absolut in Ordnung. Warum sollte man das die Kinder nicht auch ausleben lassen?" Eine geht sogar noch weiter und gesteht: "Meine hat mit eineinhalb Jahren lackierte Fußnägel und Ohrlöcher." Kommentare wie diese von Müttern mit kleinen Kindern, ob Tochter oder Sohn, gibt es viele unter dem Text. Insgesamt sind es über 700. Mit so viel positiver Resonanz hat Daniela Katzenberger vermutlich gar nicht gerechnet, und ihre Mutter Iris Klein offenbar noch viel weniger.