Kourtney Kardashian vermisst einige ihrer Habseligkeiten. Schnell findet sie den Grund: Eine Hausangestellte soll sie bestohlen und sogar gehackt haben. Die Kardashian-Schwester ist offenbar nicht als Einzige von dem Diebstahl betroffen.

Drama bei "Keeping Up With the Kardashians": Kourtney Kardashian stellte in der neuesten Folge der US-amerikanischen Reality-Show laut "E! News" fest, dass einige ihrer Habseligkeiten fehlten. Später fand sie dann auch eine Schuldige: Eine neue Hausangestellte habe 700 US-Dollar (umgerechnet etwa 635 Euro) aus ihrem Geldbeutel gestohlen.

Auch Kardashians Ex-Freund Scott Disick soll von der Frau beraubt worden sein. Ihm soll die Angestellte 4500 US-Dollar (umgerechnet etwa 4080 Euro) gestohlen haben. Offenbar fehlte noch mehr als Bargeld: Kardashian verdächtigte die Frau auch, eins ihrer iPads entwendet zu haben. "Sie wird nie wieder hierherkommen", sagte die 40-Jährige demnach.

Die Hausangestellte habe außerdem einige elektronische Geräte gehackt, wie Kourtney Kardashian erfahren haben soll. Sie könne sogar ihre Textnachrichten lesen, stellte sie erschrocken fest. Disick beruhigte sie: "Am Ende des Tages hat sie zumindest nichts mehr mit den Kindern zu tun." Auch Kardashian stimmte zu, dass es das Wichtigste sei, dass die Angestellte nicht mehr ins Haus komme.