Jack Black (l.) und Kevin Clark in "School of Rock".

Im Jahr 2003 feiert Jack Black mit der Highschool-Musik-Komödie "School of Rock" Erfolge. Mit von der Partie ist damals auch Kevin Clark, der einen Schlagzeug spielenden Schüler Blacks spielte. Nun ist er im Alter von nur 32 Jahren ums Leben gekommen.

Als Freddy "Spazzy McGee" aus der Highschool-Komödie "School of Rock" ist Kevin Clark vielen sicherlich noch in guter Erinnerung. Damals spielte er den Schüler des von Jack Black verkörperten Aushilfslehrers Dewey Finn und bekam die Rolle vor allem, weil er tatsächlich gut Schlagzeug spielen konnte. Und so wurde Clark später auch Profi-Drummer, die Schauspielerei hängte er direkt wieder an den Nagel. Nun ist er im Alter von 32 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Wie unter anderem das US-Promi-Portal "TMZ" meldet, war Kevin Clark am Mittwochmorgen mit dem Fahrrad in Chicago unterwegs, als er von einem Auto angefahren wurde. Nach dem Zusammenprall wurde er noch in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen.

Ex-Kollege Jack Black verabschiedet sich von ihm mit einem Post auf Instagram: "Schreckliche Nachricht. Kevin ist von uns gegangen. Viel zu früh. Wunderschöne Seele. So viele tolle Erinnerungen. Mein Herz ist gebrochen. Meine Liebe geht an seine Familie und die ganze 'School of Rock'-Gemeinschaft."