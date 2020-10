Ihre feuerroten Haare trägt sie wie immer. An ihnen lässt sich selbstredend auch nicht so schnell etwas ändern. Doch die Schminke lässt Enie van de Meiklokjes mal eben weg. Eine "Prinzessin" ist sie ja sowieso.

Enie van de Meiklokjes hat bekanntlich viele Talente. Früher brachte sie diese etwa unter anderem im Musikfernsehen an oder als Werbeikone mit magentafarbener Mähne.

Später zeigte sie in Shows wie "Wohnen nach Wunsch - Ein Duo für vier Wände" ihre Begabungen in Sachen Raumgestaltung. Heute hingegen präsentiert sie in "Das große Backen" ihre Fähigkeiten am Herd oder in "Meister der Wahrheit" ihre Quiz-Qualitäten.

Ja, sogar unter die Sängerinnen ist die 46-Jährige schon gegangen. So nahm sie bereits mehrere Singles auf - mit mehr oder weniger durchschlagendem Erfolg.

Nur ein Styling-Format fehlt noch in ihrer Vita. Und das, obwohl sie mit ihrem ausgefallenen Stil doch locker Kollegen wie Guido Maria Kretschmer Konkurrenz machen könnte.

"Tolle Tassen"

Aber die gebürtige Potsdamerin, die eigentlich dereinst unter dem Namen Doreen Grochowski das Licht der Welt erblickte, kann auch anders. So zeigt sie sich auf einem ihrer jüngsten Instagram-Fotos nun ganz natürlich. Jedenfalls, was ihr Gesicht angeht. "Die Ruhe vor dem … Make-up", hat sie dementsprechend zu der Aufnahme geschrieben. Zugleich versah sie den Post mit Hashtags wie "So schön", "So still" und "So Prinzessin".

Van de Meiklokjes wäre aber natürlich nicht Van de Meiklokjes, wenn sie nicht dennoch einen extravaganten Akzent setzen würde. So posiert sie in einem weißen Rüschenkleid auf einem Biedermeier-Sofa vor einer alten Vitrine mit nicht minder historisch anmutendem Geschirr.

"Tolle Tassen", zeigt sich dementsprechend etwa eine ihrer Anhängerinnen begeistert. Andere attestieren ihr unterdessen, dass sie auch ohne Make-up zu glänzen weiß. Dem wollen wir nicht widersprechen.