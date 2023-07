Jamie Foxx im März 2023, kurz vor der "medizinischen Komplikation" - was genau passiert ist, ist bislang unklar.

Erleichterung nach dem Schreck für seine Fans: Zum ersten Mal seit seinem medizinischen Notfall im April ist Jamie Foxx öffentlich zu sehen. Der Schauspieler macht eine Bootstour und dabei einen gut gelaunten, fitten Eindruck.

Er scheint auf dem Wege der Besserung: Jamie Foxx ist erstmals seit seinem Krankenhausaufenthalt in der Öffentlichkeit gesehen worden. Das US-Portal "TMZ" veröffentlichte Video-Aufnahmen, die den 55-jährigen Schauspieler gut gelaunt und winkend auf einem Boot zeigen.

Der Hollywoodstar war am 12. April in ein Krankenhaus in Georgia eingeliefert worden. Seine älteste Tochter Corinne hatte damals mitgeteilt, es habe eine "medizinische Komplikation" gegeben. Seitdem wurde viel über den Gesundheitszustand des US-amerikanischen Schauspielers spekuliert.

Bootstour am Sonntag

Die Aufnahmen zeigen nun einen fröhlichen Jamie Foxx, der am Nachmittag des 9. Juli auf einem Boot auf dem Chicago River unterwegs war. Angeblich sei er in Begleitung von mehreren Freunden oder Familienmitgliedern gewesen. Als ein anderes Boot an ihm vorbeifuhr und die Passagiere ihm zujubelten, winkte er lachend zurück. Bei dem Wochenendausflug trug er ein komplett schwarzes Outfit mit Pilotenbrille.

"TMZ" liegen zudem angeblich Bilder vor, auf denen zu sehen sei, wie Foxx Samstagnacht im Großraum Chicago unterwegs gewesen sei. Das Portal schreibt, er sei darauf "nicht weniger aktiv auf den Beinen" und auch dort "in bester Stimmung".

"Ich weiß all die Liebe zu schätzen"

Was genau mit Jamie Foxx im April passiert ist, ist bis heute unklar. Am 3. Mai hatte sich der Schauspieler mit einem Instagram-Post bei seinen Fans gemeldet. "Ich weiß all die Liebe zu schätzen!!! Ich fühle mich gesegnet." Seine Tochter Corinne hatte kurz darauf erklärt, dass ihr Vater sich "bereits auf dem Weg der Besserung" befinde. Mitte Mai teilte sie mit: "Mein Vater hat das Krankenhaus vor Wochen verlassen und erholt sich."

Ebenfalls Mitte Mai hatte die 29-Jährige auf Instagram mitgeteilt, dass ihr Vater und sie eine gemeinsame TV-Gameshow planen. "We Are Family" werde 2024 auf Sendung gehen. Das Vater-Tochter-Duo wird demnach durch die musikalische Spielesendung führen, in der Prominente zusammen mit einem unbekannten Verwandten ein Duett singen. Der Promi tritt versteckt auf, die Spieleteilnehmer müssen seinen Namen erraten.

Der Oscar-Preisträger ("Ray") stand zuletzt an der Seite von Cameron Diaz und Glenn Close für die Netflix-Komödie "Back in Action" vor der Kamera.