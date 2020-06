Ex Claudia ledert gegen das junge Glück

Wendler + Laura = Norberg Ex Claudia ledert gegen das junge Glück

Michael "Wendler" Norberg, gebürtiger Skowronek, und seine Gattin Laura Norberg, gebürtige Müller, machen die gebürtige Norberg, Ex Claudia, ziemlich wütend.

Der Wendler hat sich entschieden: Er hat nicht nur die 19-jährige Laura geheiratet, sondern er gibt ihr seinen bürgerlichen Nachnamen Norberg weiter. Diesen hat er wiederum erst seit seiner ersten Ehe mit Claudia. Und letztere ist ganz offensichtlich zutiefst beleidigt über die Namenswahl der frisch Vermählten.

Nach der Wendler-Hochzeit kochen bei der Ex-Frau des Schlagersängers, Claudia Norberg, die Emotionen hoch. In der "Bild"-Zeitung rechnet die 49-Jährige mit ihrem Ex und seiner 19-jährigen neuen Frau Laura ab: "Gern würde ich dem Ehepaar zur standesamtlichen Hochzeit gratulieren. Das kann ich aber nicht, da mich beide sehr schmerzhaft verletzt haben."

Stein des Anstoßes ist, dass Michael und Laura nach der Hochzeit den Nachnamen Norberg führen. Diesen trägt der Schlagermusiker seit seiner Verbindung mit Claudia, sein Geburtsname lautet Skowronek. Claudia Norberg sagte, sie sei "zutiefst erschüttert und unfassbar traurig", dass ihr Mädchenname derart "ausgenutzt" wird. Dem Wendler und seiner neuen Frau gehe es ums Prestige, "um einen repräsentativen Nachnamen zu besitzen".

Dass Laura Müller und der Wendler auf ihre Bitten, nicht den Namen Norberg zu wählen, nicht eingegangen sind, erklärt sie sich mit einem Mangel an "Moral und Lebensreife". Mit Bezug auf Laura fragt Claudia Norberg: "Warum macht sie das? Ihre Marke ist doch Laura Müller." Bei jeder Unterschrift würde Laura nun an die Ex-Frau ihres Gatten erinnert. "Das würde doch keine Frau wollen? Mein Stolz würde das verbieten. Aber da scheint es ja auch verschiedene Charaktere zu geben", sagte Claudia Norberg.

Norberg beklagte, die Namenswahl sei "meiner gesamten Familie und meinem verstorbenen Vater gegenüber so unfair und respektlos". Und weiter: "An einer Patchwork-Familie mit mir ist kein Interesse vorhanden, aber an meinem Nachnamen. Wie widersprüchlich ist das?" Michael Wendler habe vor der Ehe mit Claudia Norberg ihren Vater darum gebeten, seinen Familiennamen tragen zu dürfen. Dieser habe aus Liebe zu seiner Enkeltochter Adeline, gemeinsame Tochter von Claudia Norberg und Michael Wendler, eingewilligt. Dass dies nun nach dem Tod ihres Vaters ausgenutzt werde, sei "egoistisch, oberflächlich, künstlich und rücksichtslos".

Exklusive Einblicke in die Hochzeitsvorbereitungen gibt es in "Laura & Der Wendler - Jetzt wird geheiratet!" auf TV NOW.