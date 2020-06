Erst im April verloben sich der Schlagersänger Michael Wendler und Laura Müller in einem Meer aus Rosen. Nun geben sich die beiden Verliebten das "Ja"-Wort und haben entschieden, wie Laura mit Nachnamen heißen wird.

Michael Wendler und Laura Müller haben geheiratet! Das verkündete das Paar selbst auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen. Demnach hat die Trauung am Freitag auf einem Standesamt im US-Bundesstaat Florida stattgefunden.

Eine große kirchliche Trauung mit Familie und Freunden soll später im Jahr nachgeholt werden. "Heute Mittag amerikanischer Zeit haben wir beide JA gesagt. Wir haben nun standesamtlich in meiner neuen Heimat Florida geheiratet und sind überglücklich", schreibt die 19-Jährige zu einer Reihe Fotos des frisch vermählten Paares. "Ich liebe meinen Mann so sehr", so die Braut weiter. Sie werde ihren Mann zur Feier des Tages zum Essen ausführen.

Auch Michael Wendler postete zwei der Bilder und schrieb dazu: "Wir sind überglücklich." Die kirchliche Trauung würde "in wenigen Wochen" folgen, so der Sänger weiter. Damit ist die viel diskutierte Namensfrage auch von offizieller Seite aus geklärt: Laura Müller heißt ab sofort Laura Norberg. Denn: Der 47-Jährige heißt eigentlich Michael Norberg. Der Sänger nahm bei der Hochzeit einst den Namen seiner Ex-Frau Claudia Norberg an. Diese hatte zuvor in einem offenen Brief Michael und Laura darum gebeten, nicht den gemeinsamen Nachnamen Norberg anzunehmen - vergebens.