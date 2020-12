Von ihrem Baby postet Fiona Erdmann regelmäßig süße Schnappschüsse in den sozialen Medien. Bei ihrem Freund ist die 32-Jährige dagegen vorsichtiger. Mohammeds Gesicht wurde stets verdeckt - bis jetzt. In ihrem neuesten Familienfoto ist das Männermodel in voller Pracht zu bestaunen.

Premiere bei Fiona Erdmann! Die frühere "Germany's next Topmodel"-Kandidatin hat auf ihrem Instagram-Account erstmals das Gesicht ihres Partners gezeigt. In einer Bilderreihe posiert das Paar auf einem Balkon, Söhnchen Leo wird von seinem Vater im Arm gehalten. Das Model blickt dabei strahlend in die Augen seines Freundes.

"Wischt weiter für mehr Gesichtsausdrücke", kommentiert Erdmann den Beitrag und verweist dabei auf ein drittes unterhaltsames Foto, auf dem ihr Sohnemann kräftig an ihren Haaren zieht und seine Eltern zum Lachen bringt. "Alles, was ich liebe, auf einem Bild", fügt sie hinzu.

Zuvor hat sich der Lebensgefährte von Erdmann stets im Hintergrund gehalten. Auf einem ersten Familienfoto Anfang Dezember verdeckte sie sein Gesicht noch mit einem großen Herz, ebenso wie das ihres Sohnes.

"Auf einmal ist meine Fruchtblase geplatzt"

Fiona Erdmann lebt seit 2018 in Dubai. Dort lernte sie den Vater ihres Kindes, Mohammed Luan, kennen. Im September hat sie dort mit dem Männermodel ein Haus gekauft. Zu einem Foto, das sie bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags zeigt, schrieb sie: "Nach mehr als sechs Monaten Suche und bereits zwei Versuchen, ein Haus zu kaufen, haben wir heute endlich den finalen Vertrag für unsere Villa unterschrieben."

Öffentlich machte sie die zweijährige Beziehung mit Mohammed im Frühjahr 2020 und gab seinerzeit auch gleich ihre Schwangerschaft bekannt. Baby Leo kam im August als Frühchen zur Welt. "Wir waren im Urlaub und auf einmal ist meine Fruchtblase geplatzt", teilte die einstmals "GNTM"-Viertplatzierte ihren Fans mit. Der Junge sei vier Wochen zu früh gekommen. Die Geburt sei alles andere als "easy-peasy" gewesen, zumal ihr Sohn ein "Sternengucker-Baby" gewesen sei, das falsch herum gelegen habe.