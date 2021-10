Im August wird Georgina Fleur zum ersten Mal Mutter. So geheimnisvoll sie zunächst mit der Schwangerschaft umgeht, so offen zeigt sie jetzt ihr neues Mutterglück in den sozialen Medien. Klar wird, dass sie mit ihrer Tochter zurück in Dubai ist.

Als nach zahlreichen negativen Schlagzeilen bekannt wurde, dass Georgina Fleur schwanger ist, drehte sich ihr Leben offenbar um 180 Grad. Am 23. August kam dann ihre kleine Tochter zur Welt, über deren Namen sich der Reality-TV-Star weiterhin ausschweigt. Allerdings hat die 31-Jährige kein Problem damit, sich bei Instagram in ihrer neuen Mutterrolle zu zeigen und ihre Follower an ihrem Glück teilhaben zu lassen.

Unter anderem lädt sie auf ihrem Account Fotos hoch, auf denen sie das Baby zum Stillen an die Brust hält. "Ob ich stille?!", schreibt sie dazu und beantwortet damit die Frage, die ihr offenbar von ihren Fans häufiger gestellt wurde. "Du blühst richtig auf in deine Mama-Rolle", heißt es dann auch in den Kommentaren. "Ich glaube, du hast dieses Kind gebraucht ... Sie hat dir den Sinn des Lebens gezeigt", schreibt jemand an anderer Stelle.

Zurück in der Wahlheimat

Doch es gibt noch mehr Bilder von Fleur mit ihrer Tochter. Unter anderem steht die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin im Bikini an einem Infinity-Pool auf dem Dach eines Hochhauses und hält lächelnd ihre Tochter in die Höhe. Dahinter zu sehen ist die Skyline Dubais. Demnach ist Fleur, die das Kind in Berlin per Kaiserschnitt zur Welt gebracht haben soll, wieder zurück in ihrer Wahlheimat.

Was das für den vermeintlichen Kindsvater Kubilay Özdemir bedeutet, bleibt unklar. Überhaupt schweigt Fleur seit Monaten über das Verhältnis zu dem Unternehmer. Zuletzt hatten sich die zwei in Dubai einen wahren Rosenkrieg geliefert, bei dem es sogar zu Handgreiflichkeiten kam, aufgrund derer die Polizei einschreiten musste. Wie RTL kurz nach Fleurs Niederkunft allerdings mitteilte, sollen sie und Özdemir inzwischen verheiratet sein. Das jedoch wohl nicht aus romantischen Gründen, sondern weil Fleur als unverheiratete Frau mit einem Kind in der Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten Probleme gedroht hätten.