Seit 2008 steht Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters. Damit ist es jetzt vorbei: Ein Gericht setzt den 69-Jährigen als Vormund seiner Tochter ab. Unter Betreuung steht die Popsängerin aber weiterhin, zumindest vorläufig.

Im Vormundschaftsstreit um US-Popsängerin Britney Spears hat ein Gericht in Los Angeles zugunsten der Musikerin entschieden. Die Richterin Brenda Penny setzte Spears' Vater Jamie mit sofortiger Wirkung als Vormund ab und bestellte einen vorübergehenden neuen Vormund für die 39-jährige Sängerin. Dies sei "im besten Interesse" des Popstars. Damit kam Richterin Brenda Penny bei einer Anhörung einem Antrag von den Anwälten der Sängerin nach.

Jamie Spears hatte seit 2008 die Vormundschaft für seine Tochter inne, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen und in eine Klinik eingeliefert worden war. Zunächst verwaltete der heute 69-Jährige das Vermögen und private Anliegen seiner Tochter. Seit 2019 trat er kürzer, blieb aber für die Finanzen zuständig. Das Gericht setzte nun den Buchhalter John Zabel vorübergehend als Vormund für die Finanzen ein, wie die "New York Times" berichtet.

Der Anwalt von Britney Spears, Mathew Rosengart, hatte schon länger auf einen sofortigen Abtritt ihres Vaters als Vormund gedrängt. Bei Gerichtsanhörungen im Juni und Juli hatte die Sängerin in emotionalen Ansprachen ihren Vater heftig angegriffen und Vorwürfe gegen ihre Familie und Betreuer und Anwälte erhoben. In einer hochemotionalen Stellungnahme vor Gericht klagte sie im Juni, sie sei "traumatisiert" und "deprimiert": "Ich will nur mein Leben zurück". Schon vorher hatten sich ihre Unterstützer unter dem Schlagwort #FreeBritney für eine Entlassung der Sängerin aus der Vormundschaft starkgemacht. Es wird erwartet, dass noch vor Jahresende eine weitere Gerichtsanhörung zur vollständigen Beendigung der Vormundschaft über Spears stattfinden wird.