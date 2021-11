Bei Kim Kardashian und Pete Davidson soll es kräftig knistern. Die beiden wurden schon häufiger zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Die Geburtstagsfeier des Comedians könnte nun neue Anhaltspunkte liefern.

Verdichten sich die Zeichen für eine angebliche Liaison zwischen Kim Kardashian und Pete Davidson? Offenbar haben die beiden Davidsons Geburtstag gemeinsam verbracht - inklusive Kardashians Mutter Kris Jenner und dem Rapper Flavor Flav.

Eine ungewöhnliche Kombination für eine Geburtstagsparty, von der der Rapper allerdings Fotos auf Instagram veröffentlicht hat. Darauf tragen alle außer Flavor Flav Partnerlook in braunem Flanell. Um die Verwirrung perfekt zu machen, schreibt der Rapper dazu: "Feiere den Geburtstag meines Adoptivsohns Pete Davidson mit den Legenden Kim Kardashian und Kris Jenner".

Unter anderem für die Promi-Seite "TMZ" ist dies das nächste Beweisstück, dass Davidson und Kardashian zusammen sein sollen. Die Ex von Kanye West und der Comedian traten kürzlich gemeinsam in der Show "Saturday Night Live" auf. Es folgten unter anderem Fotos, die vom US-Magazin "People" veröffentlicht wurden, auf denen sie händchenhaltend in einer Achterbahn zu sehen sind - und nun also offenbar auch eine ziemlich schräge Geburtstagsparty. Eine offizielle Bestätigung einer Beziehung gibt es allerdings noch nicht.

Davidson hat einige bekannte Ex-Freundinnen: Im Juli zeigte er sich mit Schauspielerin Phoebe Dynevor in der Öffentlichkeit. Wenige Wochen später sollen sie sich angeblich getrennt haben. 2018 war er zeitweise mit Ariana Grande verlobt, danach wurde er mit Stars wie Kate Beckinsale, Margaret Qualley oder Model Kaia Gerber gesichtet.

In der amerikanischen Comedy-Szene ist Davidson ein großer Name. Er gehört seit 2014 zum Cast von "Saturday Night Live", der laut "SZ" und Emmy-Jury "wichtigsten US-Comedy-Show". Neben seiner Karriere als Comedian ist er auch als Schauspieler unterwegs, zuletzt als Hauptdarsteller im Film "The King of Staten Island" oder in einer Nebenrolle in "The Suicide Squad".