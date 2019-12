Lange war es still um Schauspielerin Hayden Panettiere. Nun meldet sich die 30-Jährige auf ihrem Twitter-Account zurück - und überrascht dabei mit einer radikalen Typveränderung.

Im Februar setzte Hayden Panettiere den letzten Tweet auf ihrem offiziellen Twitter-Account ab. Nun meldete sich die US-Schauspielerin mit einem besonderen Selfie zurück. Die 30-Jährige präsentiert darauf eine radikale Typveränderung: Sie trägt jetzt einen Pixie-Cut.

Ihr neuer Look sei ein Tribut an ihre Rolle der Kirby Reed in der Horrorfilm-Fortsetzung "Scream 4" aus dem Jahr 2011, wie sie dazu schreibt. Außerdem bedankt sie sich beim Friseur ihres Vertrauens. Doch was ist der Grund für den neuen Look?

"Hayden suchte nach einer radikalen Veränderung, also haben wir uns gestern Abend darauf eingelassen. Es ist eine moderne Version des klassischen Pixie-Styles, aber etwas gewagter. Die Farbe ist Silber, nicht Grau", erklärt ihr Friseur Leonard Zagami der US-Seite "E! News".

Weiter erzählt Zagami, dass der neue Schnitt ihre gemeinsame Idee gewesen sei. "Sie wollte sich die Haare schon länger abschneiden, aber sie konnte es nie machen wegen ihren Rollen. Im Moment hat sie keine berufliche Verpflichtung und sagte: 'Lass es uns tun'."

Panettiere war, mit einer längeren Unterbrechung, von 2010 bis 2018 mit Wladimir Klitschko zusammen. Im Oktober 2013 bestätigten die beiden ihre Verlobung. Ihre gemeinsame Tochter Kaya kam im Dezember 2014 zur Welt.