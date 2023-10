Als sich Heidi Klum 1992 für einen Modellwettbewerb anmeldet, ist die heute 50-Jährige noch unbekannt. In einer von Thomas Gottschalk moderierten TV-Show wurde sie zur Siegerin gekürt. Jetzt zeigt Klum ihren Fans auf Instagram, mit welchen Fotos sie sich damals beworben hatte.

Heute kennt die ganze Welt Heidi Klum. Aber auch das in Bergisch Gladbach geborene Model hat einmal klein angefangen. Auf Instagram zeigt sie ihren mehr als 11,6 Millionen Followerinnen und Followern, mit welchen Bildern sie damals in ihre große Karriere gestartet ist.

Klum hat eine Reihe einfacher Aufnahmen veröffentlicht, auf denen sie in unterschiedlichen Badeanzügen zu sehen ist. Mal sitzt sie auf einem Stuhl und schaut ernst in Richtung Kamera, mal ist ein breites Lachen zu sehen. Ihre Mutter habe ihr "eine Kiste mit vielen alten Fotos aus dem Keller mitgebracht", schreibt sie dazu.

Im beigefügten Kommentar erläutert das Gesicht der seit vielen Jahren erfolgreichen Castingshow "Germany's next Topmodel" zudem: "Ähnlich wie ich mir Fotos und Videos von Models für GNTM ansehe, so waren diese Fotos meine Bewerbungsfotos für meinen Model-Wettbewerb von 1992."

Klum wurde ursprünglich durch das Casting-Format "Model '92" bekannt. In einer von Thomas Gottschalk moderierten TV-Show wurde sie dann zur Siegerin gekürt. Der Wettbewerb wurde von dem Produzenten Christian Seidel organisiert. "Der Moderator Gottschalk stemmte das Projekt mit seiner Sendung. Ohne ihn würde es heute wahrscheinlich keine Heidi Klum und keine Castingshow bei ProSieben geben", sagte Seidel der "Süddeutschen Zeitung" im Jahr 2010.

Und auch die nächste Klum-Generation steht schon längst in den Startlöchern. Während Modelmama Heidi mit ihren drei jüngeren Kindern und Ehemann Tom Kaulitz in Los Angeles lebt, studiert ihre älteste Tochter Leni Klum nicht nur Innenarchitektur in New York. Auch Leni modelt bereits seit wenigen Jahren. Gemeinsam waren Mutter und Tochter etwa bereits mehrfach die Gesichter von Kampagnen des auf Dessous spezialisierten Labels Intimissimi.