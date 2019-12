Heidi Klum zieht Bilanz zu "Queen of Drags"

"Teils heftige Reaktionen" Heidi Klum zieht Bilanz zu "Queen of Drags"

Bekam viel Kritik für die Teilnahme an der Drag-Show: Heidi Klum.

Für eines ist Heidi Klum nun wirklich nicht bekannt: gesellschaftskritische Äußerungen. Auf Instagram findet das Model nach der letzten Folge ihrer "Queen of Drags"-Show jedoch deutliche Worte - und sorgt damit bei ihren Fans für Staunen.

Heidi Klum postet gerne Fotos ihrer Shows, Shootings oder Bilder mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz. Gesellschaftskritische Posts hingegen erlebt man auf ihrem Account selten bis gar nicht. Die Finalfolge ihrer Show "Queen of Drags" nahm das Model am Donnerstagabend jedoch zum Anlass, deutliche Worte bei Instagram zu finden.

Zu einem Clip mit Bildern aus der Sendung schrieb Klum: "Ich danke allen Menschen, die an dieser einmaligen Show mitgewirkt haben. Dem Sender, dem Team, den Juroren, den Gästen, den Drags und vor allem den vielen Fans." Dann führte sie weiter aus: "Ich danke aber auch den Kritikern, die mit ihren teils heftigen Reaktionen eines gezeigt haben - es liegt noch ein langer Weg vor uns."

Schon im Vorfeld der Show hatte es Kritik gehagelt: Vor allem Klum selbst war angefeindet worden, weil gerade sie als heterosexuelle Frau als Jury-Mitglied für "Queen of Drags" ins Boot geholt worden war. "Glücklicherweise leben wir in einem Land, in dem jeder seine Meinung äußern darf", schrieb die 46-Jährige weiter.

"Ich war zu Beginn unsicher ..."

"Aber wenn es um das Thema Toleranz geht - bin ich bereit jeden Kampf zu kämpfen." "Queen of Drags" sei für sie "mehr als nur eine Show" gewesen: "Ich habe viel dazugelernt." Den Post beendet sie mit den Worten: "Leben und leben lassen."

Klums Fans danken ihr für ihre deutlichen Worte. In den Kommentarspalten auf Instagram wird das Model mit Lob überhäuft. Viele danken ihr dafür, sich der Show angenommen zu haben: "Ohne dich wäre so ein Format für die breite Masse nicht möglich gewesen."

Und offenbar konnte Klum auch ein paar kritische Stimmen für sich gewinnen. So schreibt eine Followerin: "Ich war zu Beginn sehr unsicher, wusste nicht einzuordnen, was eine Dragqueen wirklich ist." Durch die Show habe sie jedoch die Menschen hinter den Rollen kennengelernt "und meinen Horizont erweitert. Eine wunderbare bunte, talentierte Welt, die mit so vielem Negativen zu kämpfen hat."