Teilte ihre Erinnerungen an ihre erste Geburt mit Töchterchen Leni: Heidi Klum

Das Internet ist voll mit Heidi Klums Brüsten. Das Model hat keine Scheu, "Hans und Franz" wo immer möglich zur Schau zu stellen. Auch zum Muttertag kommen die beiden wieder zum Vorschein. Die 45-Jährige schwelgt mit alten Familienvideos in Erinnerung.

Wer im Zusammenhang mit Heidi Klum noch nie von "Hans und Franz" gehört hat, gehört offensichtlich nicht zu den 6,2 Millionen Menschen, die dem Model auf Instagram folgen. Denn dort sorgt die 45-Jährige mit knapp bekleideten Fotos immer wieder für Gesprächsstoff - vor allem, wenn sie ihre mit Männernamen benannten Brüste zeigt. Weniger sexy, aber nicht weniger freizügig, gewährt sie nun auch zum Muttertag am 12. Mai mit mehreren Posts einen intimen Einblick in ihr Leben als Mutter.

Auf ihrem Instagram-Account postet Heidi alte Familienvideos, die die Öffentlichkeit noch nie gesehen hat: Die Stunden vor der Geburt ihrer ersten und heute 14 Jahre alten Tochter Leni. In dem ersten Clip filmt Heidi ihre Mutter, die ihr beruhigend den Babybauch streichelt. "Bald haben wir es geschafft", sagt diese ihrer hochschwangeren Tochter dabei. "Immer an meiner Seite meine Mama", schreibt das Model dazu.

In den weiteren Videos führt ihre Mutter Regie. "Guck mal unsere Königin, wie sie aussieht ... wie so ein kleiner vollgeblasener Ball", kommentiert Erna den nackten Babybauch. Anschließend filmt sie ihre Tochter dabei, wie sie Still-BHs und Schlüppis für die Geburt einpackt: "Heute packen wir die Tasche fürs Krankenhaus, kleine Leni. Ich glaube, es geht bald los!"

"Du bist einfach total durch"

Mit ihrem vierten und letzten Upload löst die 45-Jährige - typisch Heidi eben - sofort eine Debatte zum Thema Privatsphäre los. Denn in dem Clip ist zu sehen, wie sie als frischgebackene Mutter ihre kleine Tochter zum ersten Mal stillt. "Tag 1 mit der kleinen Leni", schreibt sie neben das Video. Sichtlich aufgeregt und ungläubig kichernd bringt sie ihre rechte Brust in Position, an der Leni nuckelt. Die linke Brust hat sie mit einem Herz überdeckt.

Selbstverständlich scheiden sich die Geister bei diesem Video. Mehr als eine Million Mal wurde es bereits angeklickt, doch nicht alle Zuschauer wollen ihr gerne beim Stillen zugucken. "Du bist einfach total durch. Im negativen Sinn" und "Bitte nicht!", schreiben einige männliche Nutzer entsetzt. "Stell doch gleich ein Video von der Geburt deines Kindes ins Netz. Wie kann man nur so famegeil sein?", fragt sich ein anderer. "Ich bin komplett verstört."

Der Großteil der weiblichen Fans hält jedoch zu Heidi: "Danke für dieses Bild", schreibt eine Mutter, gefolgt von dem Hashtag "normalizebreastfeeding". Da können sich viele Frauen anschließen: "Das ist die schönste und natürlichste Sache der Welt. Mutter- und Kindbindung! Ich kann nicht glauben, dass das so viele nicht verstehen."

Leni ist die erste Tochter des Topmodels. Sie stammt aus einer kurzen Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore, der eine Vaterschaft lange abstritt. 2005 heiratete Klum den britischen Sänger Seal, mit dem sie zwei weitere Söhne und eine Tochter bekam. Mittlerweile ist sie mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz verlobt. Lange spekulierten Medien über eine erneute Schwangerschaft, Anfang Mai dementierte sie die Gerüchte jedoch.