Heidi Klum weilt zurzeit in den Flitterwochen. Ihre Follower lässt sie daran natürlich teilhaben. Dabei zeigt das Model bei einem Segelturn mehr als sonst üblich. Oder will die neu Angetraute von Tom Kaulitz nur polarisieren?

Model-Mama Heidi Klum genießt weiter ihre Flitterwochen in vollen Zügen. Auf Instagram sorgt sie nun mit einem neuen Foto für Wirbel. Denn die Ehefrau von Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz hat ein Schwarz-Weiß-Bild veröffentlicht, auf dem sie oben ohne zu sehen ist. Sie sitzt mit vom Wind zerzausten Haaren mit dem Körper zur Kamera an Deck einer Yacht. Ein Handtuch ist am unteren Rand zu erkennen, doch es verdeckt ihre Nippel nicht komplett.

"Alles was ich sehe, ist Wasser", schreibt Klum dazu. Ihre Fans kontern in den Kommentaren unter anderem mit: "Alles was ich sehe, sind Nippel". Auch Modelkollegin Rebecca Mir meldete sich zu Wort und kommentierte: "Also ich sehe mehr als Wasser."

Die Meinungen über das Bild gehen wie üblich auseinander. Die negativen Kommentare dürften ihr aber kaum die Hochstimmung der Flitterwochen verhageln. Klum versteht es seit jeher, zu polarisieren - und spielt gekonnt damit.