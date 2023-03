Bislang hat Charlie Higson nur die Abenteuer des jungen James Bond im Eliteinternat Eton aufgeschrieben. Nun verfasst der Schriftsteller erstmals einen Roman über den erwachsenen 007: Es soll um die Krönung von König Charles im Mai gehen. Der Zeitplan ist das größte Abenteuer.

Unmittelbar vor der Krönung des britischen Königs Charles III. am 6. Mai soll ein neuer James-Bond-Roman erscheinen, in dem der berühmteste fiktive Agent der Welt ausgerechnet Pläne zur Störung dieses royalen Ereignisses vereiteln muss. Wie der Verlag Ian Fleming Publications mitteilte, wurde der Autor und Schauspieler Charlie Higson beauftragt, das neue 007-Buch zu schreiben. "Im Geheimdienst Seiner Majestät" soll am 4. Mai erscheinen. Der Titel ist ganz klar angelehnt an das vor 60 Jahren veröffentlichte Bond-Buch "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" von 007-Erfinder Ian Fleming.

Higson hat bereits fünf Bücher der "Young Bond"-Reihe geschrieben, die den späteren Geheimagenten 007 während seiner Schulzeit begleitet. "Als Ian Fleming Publications vor rund einem Monat mit der Idee zu mir kam, eine Bond-Geschichte für Erwachsene zu schreiben, war ich begeistert - bis mir klar wurde, dass es bis zur Krönung im Mai fertig werden muss", erklärte der 64-Jährige. Die Fertigstellung des Romans in Rekordzeit sei für ihn "so spannungsgeladen wie eine Bond-Mission", fügte Higson hinzu. Er versprach den Fans den üblichen Cocktail aus "Sex, Gewalt, Autos, einem schillernden Bösewicht mit einem fiesen Handlanger und natürlich Bond selbst".

Higsons Romane um den jungen Bond tragen allerdings fantasievollere Titel: "Stille Wasser sind tödlich" von 2005 etwa verfrachtet den 13-jährigen Bond nach dem Tod seiner Eltern an die Eliteschule Eton. Zusammen mit einem älteren Mitschüler kommt er dem Geheimnis eines unheimlichen Gemäuers auf die Spur. In "Zurück kommt nur der Tod" wird James durch ein verbotenes nächtliches Treffen mit anderen Jungen dazu gezwungen, über die Dächer des Internats zu flüchten, um nicht von seinem Hausvater ertappt zu werden. Dabei verirrt er sich jedoch und belauscht zwei zwielichtige Gestalten, die sich auf Latein unterhalten.

Die Lizenzgebühren aus dem Roman rund um die Krönung von Charles sollen dem National Literacy Trust zugute kommen, der benachteiligten Kindern Lese- und Schreibfähigkeiten vermittelt.