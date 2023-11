Seit zehn Jahren ist Jenny Elvers trocken. Nun aber erleidet die Schauspielerin einen Rückfall und setzt sich so sogar ans Steuer ihres Wagens. Doch die 51-Jährige geht mit dem Vorfall ganz offen um und räumt ihren Fehler ein. Sie weiß um ihre Schwächen und steht dazu.

Jenny Elvers ist an Halloween offenbar von der Polizei in Brandenburg betrunken am Steuer ihres Wagens angetroffen worden. Laut "Bild"-Zeitung wurden die Beamten auf die Schauspielerin aufmerksam, weil sie ihr Auto auffällig geparkt hatte. Noch vor den Polizisten soll sie ein alkoholisches Mischgetränk getrunken haben. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Wie es weiter heißt, musste Elvers daraufhin ihren Führerschein sowie ihre Autoschlüssel abgeben, ein Verfahren wurde eingeleitet. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte das auf Nachfrage von "Bild". Anschließend bestellte sich Elvers wohl ein Taxi, das sie in ein Hotel nach Berlin brachte.

Inzwischen hat auch sich die Schauspielerin selbst geäußert. "Ich leide seit über zehn Jahren an Depressionen, darum habe ich damals ja auch angefangen zu trinken und mich mit Alkohol zu betäuben. Ich bin eigentlich medikamentös gut eingestellt. Dennoch gibt es immer wieder Phasen, in denen ich traurig bin und merke: Ich muss aufpassen", zitiert die "Bild"-Zeitung die 51-Jährige. Ähnlich äußert sie sich aktuell auch in ihrer Instagram-Story, in der sie sich außerdem öffentlich entschuldigt.

"Ich habe nur geweint"

"In den Tagen vor dem 31. Oktober ging es mir nicht gut. Ich habe nur geweint, hatte keine Kraft, um aufzustehen", schreibt sie bei Instagram. "Ich habe mir ein Ventil gesucht, leider das Falsche, und habe an diesem einen Tag Alkohol getrunken. In Kombination mit den Medikamenten das Schlimmste, was ich hätte tun können."

Dass sie trotzdem in ihr Auto stieg, um von Hamburg nach Berlin zu fahren, begründet sie damit, dass sie habe verhindern wollen, dass ihr 22-jähriger Sohn Paul sie in dem Zustand sieht, sagte sie der "Bild"-Zeitung weiter. Denn ihr Arzt, den sie bei einem solchen Rückfall kontaktieren soll, ist in der Hauptstadt ansässig. "Ich brauchte dringend Hilfe. Unterwegs, als ich merkte, ich schaffe es nicht, sicher Auto zu fahren, bin ich von der Autobahn abgefahren. Ich wollte ein bisschen schlafen, bis es mir besser geht." Die Wahl des Parkplatzes habe dann die Beamten auf sie aufmerksam werden lassen.

Zum Glück geht es Jenny Elvers inzwischen aber wieder besser, wie sie weiter berichtet. "Der Alkohol ist raus aus meinem Körper, ich bin wieder komplett nüchtern. Ich bin in Behandlung. Dreh- und Angelpunkt, warum ich trinke, sind die Depressionen." Dass ihr Führerschein erstmal weg ist, ist für sie das geringste Problem. Ihr Zustand heute sei zum Glück nicht vergleichbar mit dem vor zehn Jahren, als sie in der NDR-Talkshow "DAS" auf dem roten Sofa saß und kaum noch Herrin ihrer Sinne war. Direkt im Anschluss machte sie einen Entzug und schlägt sich seither - eigentlich - tapfer.