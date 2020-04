Kritik an Ex-Dschungelkönigin

Kritik an Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhausers Aprilscherz missglückt

Bilder wie dieses aus vergangenen Tagen wird man von Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger so schnell wohl nicht mehr sehen.

Jenny Frankhauser ist trotz Quarantäne gut drauf. Also erlaubt sie sich einen kleinen Aprilscherz. Doch der kommt bei ihren Followern gar nicht gut an. Und auch der Zoff mit ihrer Schwester Daniela Katzenberger ist offenbar noch lange nicht beendet.

Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser befindet sich wie die meisten anderen in der Corona-Isolation. Um sich die Langeweile zu vertreiben, lädt sie ihre Follower bei Instagram neuerdings in ihren Live-Stream ein. Auch nutzte sie die freie Zeit offenbar, um sich Gedanken über einen Aprilscherz zu machen. Über den konnte allerdings nicht jeder lachen.

Auf einem ebenfalls bei Instagram geposteten Foto sieht man sie in schwarzer Jeans und schwarzer Trainingsjacke, die sie sich bis unter die Brust gezogen hat, um ihren Bauch freizulegen. Der wölbt sich deutlich nach außen, dazu schreibt die 27-Jährige: "Unerwartet , aber unglaublich glücklich." Das Ganze garniert sie mit den Hashtags #pregnant - also schwanger - und #happy. Tatsächlich fallen einige ihrer Follower auf den Aprilscherz rein, die meisten von ihnen riechen allerdings Lunte. Und die können nicht alle über den Witz lachen. So schreibt eine Userin: "Wenn es ein Aprilscherz ist, dann ist es echt gemein. Viele wollen schwanger werden und können es nicht ... und dann sehen sie sowas und freuen sich vielleicht mit und dann ist es ein dummer Aprilscherz." Ähnlicher Meinung sind auch andere. "Wenn es ein Aprilscherz ist, ist es extrem unangebracht!" findet auch eine andere Abonnentin.

Frankhauser veranlasst das dazu, den Scherz aufzulösen mit einem weiteren Bild, auf dem sie in selber Pose ihren flachen Bauch zeigt, den sie für den ersten Schnappschuss offenbar nur herausgestreckt hatte. Dazu schreibt sie dieses Mal: "April April! Bevor das Ganze hier weiter eskaliert: Nein, ich bin nicht schwanger. Mama, du kannst wieder Luft holen." Dann möchte sie noch wissen, ob ihr ein Babybauch nicht super stehen würde. Die Kritik reißt aber auch hier nicht ab. "Mit so etwas sollte man nicht scherzen, sehr viele Frauen wünschen sich Kinder und können keine bekommen", heißt es in den Kommentaren, oder: "Muss auch gestehen, dass es Menschen gibt, die du damit echt verletzt. Ich hätte es schöner gefunden wenn du dir etwas wirklich Witziges ausgedacht hättest."

Streit mit der Katze eskaliert

Die Doku "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" ist jetzt bei TVNOW abrufbar.

Wie Frankhausers Halbschwester Daniela Katzenberger die Aktion gefällt, ist nicht bekannt. Aber die beiden sind sich ohnehin nicht grün, wie gestern in der RTLII-Sendung "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" einmal mehr zu erleben war. Eigentlich hatte Mutter Iris Klein die Schwestern mit der Hoffnung auf Versöhnung zusammengebracht, doch lief das Treffen bei ihrem 52. Geburtstag gehörig schief. Statt Umarmungen gab es Sätze wie "Ich habe keine Schwester mehr" und "Ich ertrage das einfach nicht, das falsche Grinsen". Schließlich nahm die Katze Reißaus, denn sie wolle den "inszenierten Versöhnungsquatsch" nicht.

Der Ursprung des Streits zwischen der Katze und Frankhauser liegt zwei Jahre zurück. Damals starb Frankhausers Vater. Die Katze postete einen Beileids-Post, doch den nahm ihr ihre Halbschwester übel - "weil sie es selbst posten wollte". Die Katze blieb daraufhin der Beisetzung fern, was ebenfalls nicht gut ankam. "Jenny hätte eine sehr, sehr starke Schwester gebraucht. Danni war in dem Moment aber nicht in der Lage dazu", erklärte Katzenberger-Gatte Lucas Cordalis die Situation von einst mit Verweis auf die "Herzschwäche" seiner Ehefrau.