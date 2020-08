Verliebt in den Ex

Dass Jenny Frankhauser einen Freund hat, wird bereits seit einiger Zeit gemunkelt. Nach ihrem freiwilligen "Promi Big Brother"-Ausstieg aber ist es nun wohl offiziell. Die Halbschwester von Daniela Katzenberger ist wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen.

Die ehemalige Dschungelkönigin Jenny Frankhauser hat einen Freund. Das wissen ihre Fans spätestens seit ihrer Teilnahme an der derzeit noch laufenden Staffel "Promi Big Brother", denn ihre Mutter Iris Klein verriet im Zuge dessen, dass Frankhauser glücklich verliebt sei. Den Namen des Mannes aber sagte sie nicht.

Seit ihrem freiwilligen Ausstieg ist Frankhauser also wieder mit dem Mann vereint, dessen Name so lange ein Geheimnis war. Jetzt hat die Halbschwester von Daniela Katzenberger verraten, wer der Glückliche ist.

In der Instagram-Story sieht man die 27-Jährige mit ihrem Chihuahua sowie einem größeren Hund und einem tätowierten Mann auf einem Motorrad in der heimischen Garage. Dazu schreibt sie: "Meine eigene kleine Familie!" In einer Fragerunde mit ihren Followern sagte sie zuvor, dass es sich bei dem Mann an ihrer Seite um ihren Ex-Freund Steffen König handele. Die hatten in älteren Storys dessen Vierbeiner bereits wiedererkannt.

"Ganz schlimm vermisst"

"Manchmal braucht man einfach einen zweiten Anlauf, um zu wissen, dass man zusammengehört", kommentierte sie das Liebes-Comeback mit dem 29-Jährigen. Während ihrer Zeit im TV-Container habe Steffen sie "ganz schlimm vermisst", und das habe die beiden noch mehr zusammengeschweißt.

Das erste Mal stellte Frankauser den tätowierten Muskelmann am Heiligabend 2019 vor. Damals postete sie ein Bild von sich und ihm und schrieb schlicht "Merry Christmas" dazu. Mitte Februar aber gab sie auch schon wieder das Ende der Beziehung bekannt. "Ja, ich bin Single. Weitere Statements wird es von mir nicht geben. Vielen Dank für Euer Verständnis", schrieb sie und auch, dass sie hoffe, es wäre die letzte Enttäuschung.

Jenny Frankhauser nahm 2018 an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und gewann. Bis dahin kannte man sie vor allem als Halbschwester von Daniela Katzenberger, mit der sie lange Zeit zerstritten war. Im Frühjahr dieses Jahres aber folgte die medienwirksame Versöhnung der beiden. Vor zwei Wochen dann wurde bekannt, dass Frankhauser kurzfristig für die vorzeitig ausgestiegene Saskia Beecks ins "Promi Big Brother"-Haus von Sat.1 zieht. Allerdings warf sie bereits nach wenigen Tagen das Handtuch und stieg freiwillig aus dem Format aus. Vielleicht ja auch, um ihren Steffen schnell wiedersehen zu können.