Als "Bachelorette" sucht Jessica Pazka vergeblich ihre große Liebe. Nun ist die 29-Jährige offenbar wieder in festen Händen. Der neue Mann an ihrer Seite ist Torwart in der 2. Bundesliga. Hat sie diesmal mehr Glück?

2017 nahm Jessica Paszka an der RTL-Kuppelshow "Bachelorette" teil. Doch die daraus hervorgehende Beziehung mit Schlagzeuger David Friedrich war nur von kurzer Dauer. Nun scheint die 29-Jährige einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Ihr neuer Freund, Fußballprofi Alexander Meyer, hat die Beziehung in einem Radio-Interview bestätigt.

Im Fanradio "gong fm" des Zweitliga-Klubs SSV Jahn Regensburg sprach der Torwart über die seit einiger Zeit kursierenden Liebesgerüchte. Meyer dazu: "Ja, die stimmen. Das war ja schon damals schon in der Zeitung. Ich wollte mich halt nicht dazu äußern, weil das kurz vor der Saison war", erklärte der 28-Jährige. "Aber ja, wir sind ein Paar."

Paszkas neue Liebe stammt aus Bad Oldesloe und wurde in seiner Jugend beim Hamburger SV ausgebildet. Im Sommer wechselte der Keeper vom VfB Stuttgart nach Regensburg, wo er seitdem in allen Ligaspielen auf dem Platz stand.

Paszka hatte im vergangenen April die Trennung von ihrem Freund Ajdin Hrustic, ebenfalls Fußballer, bekannt gegeben. Mit dem australischen Nationalspieler war sie etwas mehr als ein halbes Jahr zusammen. Zuletzt wurde spekuliert, die Ex-Bachelorette sei mit Schauspielerin Saskia Beecks aus der TV-Serie "Berlin - Tag und Nacht" liiert.