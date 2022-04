Gerüchte gibt es schon länger, doch nun will Jimi Blue Ochsenknecht sein neues Liebesglück offenbar nicht länger verstecken. Nach einigen Andeutungen postet der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht auf Instagram ein Video, in dem er und Rennfahrerin Laura-Marie Geissler sich küssen.

Erst ein zartes Händchenhalten, dann ein gemeinsamer Auftritt an der Rennstrecke, jetzt der erste öffentliche Kuss. Jimi Blue Ochsenknecht veröffentlichte in seinen Instagram-Stories ein Video, auf dem zu sehen ist, wie er und Rennfahrerin Laura-Marie Geissler Arm in Arm nebeneinander in einem Volksfest-Bierzelt sitzen und sich küssen. Die Blondine im eleganten Dirndl ist auf seinem Clip vertaggt.

Damit dürfte das neue Glück von Jimi Blue Ochsenknecht ein für alle Male besiegelt sein. Nach seiner gescheiterten Beziehung zu Yeliz Koc scheint der Promi-Spross endlich wieder auf Wolke Sieben zu schweben. Mit ihrer ersten öffentlichen Busselei gelten er und Rennfahrerin Laura-Marie Geissler zumindest schon mal als Insta-official.

Seitdem Jimi Blue die 23-Jährige zum ersten Mal in seiner Instagram-Story erwähnt hat, brodelte es in der Gerüchteküche. Schnell wurde Geissler als seine neue Freundin gehandelt, doch bestätigen wollten die beiden das nie. Lieber sorgten sie mit kleinen Hinweisen weiter für Rätselraten. Jetzt scheinen die beiden ihr Glück endlich allen zeigen zu wollen.

Die Profisportlerin, die der Schauspieler vor wenigen Tagen auch an ihrem Arbeitsplatz am Hockenheimring besucht hatte, postete inzwischen ebenfalls einen kurzen Clip auf ihrem Instagram-Account. Zu sehen ist Ochsenknechts Hand - zu erkennen am "Familie"-Tattoo-Schriftzug -, die eine Schachtel voller Süßigkeiten von einem Lieferdienst festhält. Die Szene scheint in einem Bett aufgenommen worden zu sein.

Koc mit Paco Herb nur befreundet

Ex-Partnerin Yeliz Koc, mit der er die gemeinsame Tochter Snow Elanie hat, ist unterdessen für einen Job in den USA. Zusammen mit anderen Influencerinnen arbeitet die 28-Jährige bestens gelaunt auf dem Coachella-Festival in Kalifornien, wie in ihren Instagram-Stories zu sehen ist. Koc wurde zuletzt eine Liebschaft mit "Kampf der Reality Stars"-Kollege Paco Herb nachgesagt. Doch mehr als Freundschaft blieb aus der Verbindung nicht übrig.

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc machten ihre Beziehung im August 2020 öffentlich. Dass das erste gemeinsame Kind unterwegs ist, hatten sie im Februar 2021 ebenfalls auf Instagram verraten. Wenig später war das Paar von Berlin nach Hannover gezogen. Dort kam die kleine Snow Elanie auch am 2. Oktober 2021 zur Welt. Einen Monat zuvor hatte Ochsenknecht die Trennung der beiden in einer Instagram-Story bestätigt.