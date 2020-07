Am Set hat's gefunkt

Am Set hat's gefunkt Julia Roberts feiert 18. Hochzeitstag

Im Jahr 2000 treffen sich die beiden am Set zum Film "The Mexican". Jetzt feiern Julia Roberts und ihr Ehemann Danny Moder ihren 18. Hochzeitstag. Roberts macht deshalb eine Ausnahme und überrascht ihre Fans mit einem romantischen Post.

Schauspielerin Julia Roberts hatte nicht immer Glück in der Liebe. Ihren Mr. Right sollte sie erst im zweiten Anlauf finden. Laut "People" lernte sie ihren Ehemann Danny Moder bei dem Filmdreh zu "The Mexican" als Kameramann im Jahr 2000 kennen. Nun geht die Ehe der beiden schon ins 19. Jahr.

Bereits 2017 verglich Roberts das Zusammenleben mit ihrem Mann mit einem wiederkehrenden Traum. Ein Jahr später erklärte sie, dass es sehr angenehm sei, zusammen zu arbeiten und gemeinsam nach Hause zu kommen. Von langweiliger Routine keine Spur!

Ihr Familienleben hält die Schauspielerin möglichst fern von der Öffentlichkeit. Zusammen mit ihrem Mann Moder hat die 52-Jährige drei Kinder: Sohn Henry Daniel, und die Zwillinge Patricia und Phinnaeus. Bilder von ihren Kindern teilt die Schauspielerin so gut wie nie in den sozialen Medien. Und auch gemeinsame Posts mit ihrem Mann sind sehr selten. Zu ihrem 18. Hochzeitstag machte Roberts aber auch in diesem Jahr eine Ausnahme und zeigt stolz, wie verliebt sie noch immer ist.