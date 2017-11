Unterhaltung

"Miss Universe" kommt aus Afrika: Jury kürt 22-jährige Südafrikanerin

Über 90 junge Frauen stellen sich zur Wahl, aber nur eine wird "Miss Universe 2017": In diesem Jahr geht der Titel an die Südafrikanerin Demi-Leigh Nel-Peters. Die deutsche Anwärterin landet bei dem Schönheitswettbewerb weit abgeschlagen auf den hinteren Plätzen.

Die Jury im Planet-Hollywood-Resort in Las Vegas hat entschieden: Die 22-jährige Demi-Leigh Nel-Peters aus Südafrika ist die schönste der mehr als 90 Teilnehmerinnen und damit die neue "Miss Universe".

Platz Zwei ging an die gleichaltrige Kolumbianerin Laura González. Die ein Jahr jüngere Davina Bennett aus Jamaika wurde Dritte.

Die deutsche Teilnehmerin, Sophia Koch aus Halle an der Saale, war im Januar zur deutschen "Miss Universe" gekürt worden. In den USA ging die 20-Jährige dagegen leer aus; sie landete nicht in der Endauswahl der sogenannten Top 16.

Vier Europäerinnen weit vorn

In dieser Gruppe sind in diesem Jahr immerhin vier Europäerinnen vertreten: Sofia del Prado (Spanien, Platz 9), Shanaelle Petty (Kroatien), Anna Burdzy (Großbritannien) und Cailin Toibin (Irland). "Miss Universe 2016" Iris Mittenaere aus Frankreich überreichte die Krone an ihren Nachfolgerin.

Vor einer Woche wurde die 20-jährige Manushi Chillar aus Indien in China zur "Miss World 2017" gekürt. Diesen Schönheitswettbewerb gibt es seit 1951. Die Konkurrenzveranstaltung "Miss Universe" wurde ein Jahr später ins Leben gerufen.

