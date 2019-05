Bei "Keeping up with the Kardashians" ist er oft im Hintergrund zu sehen. Doch nun bekommt Mason Disick ein Upgrade in der Reality-Serie: Der Neunjährige tritt in die Fußstapfen seiner Mutter Kourntey und wird künftig eine zentrale Rolle einnehmen.

Nicht nur die älteren Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans sind weltberühmt. Mittlerweile interessieren sich immer mehr Fans auch für den jungen Nachwuchs der Reality-Stars: Sie sind bildschön, haben Charisma, Style und selbstverständlich einflussreiche Nachnamen. Natürlich haben auch sie ihre eigene Meinung zu den Ereignissen in dem Familienleben, die Fans jede Woche bei "Keeping up with the Kardashians" (KUWTK) zu sehen bekommen. Grund genug für Kourtney Kardashian und Ex-Freund Scott Disick, ihren ältesten gemeinsamen Sohn künftig enger in die Serie einzubinden.

Mason Disick ist der älteste Sohn von Kourtney und Scott.

Mason Disick feierte in der in der letzten Episode der 16. Staffel sein Debüt bei der "Beichte", wie die Interviews bei KUWTK genannt werden. Darin beeindruckte er nicht nur seine Mama mit seinem großen Herz, sondern auch Tausende Serienfans. In der Folge helfen Kourtney und Khloé dem Neunjährigen und seinen jüngeren Geschwistern Penelope und Reign dabei, alte Spielsachen auszusortieren, um sie an eine soziale Einrichtung in Los Angeles zu spenden. Die Idee soll von Mason ausgegangen sein: Wie Kourtney erzählt, hatte er nicht schlafen können, nachdem er von den vielen armen Kindern in der Stadt gehört habe.

Ein wahrer "Gentleman"

"Es hat mich sehr glücklich gemacht, den Kindern so viel Spielzeug zu geben", sagte er anschließend im Interview. Er wünschte ihnen viel Spaß mit den Sachen und erinnerte sie daran, diese auch mit anderen zu teilen. Auch bei seiner Mutter bedankte er sich für seinen Luxus: "Ich weiß das zu schätzen, ich liebe dich." Da platzt doch jedes Mutterherz vor Stolz - auch Kourtneys. Es mache sie sehr glücklich, dass er ein "Gentleman" sei und von sich aus anderen Menschen helfen wolle.

Nicht nur die Mutter freute sich über Masons Auftritt, sondern auch seine Tante Khloé. Die stellte ihrem Neffen die Fragen während der "Beichte". "Mein süßer Mason macht sein erstes Interview!!!! Ich hatte das Privileg, König Mason zu befragen. Er war ein Profi!", twitterte sie während der Ausstrahlung fröhlich.

Die Fans können kaum glauben, wie erwachsen der kleine Junge plötzlich ist, den sie seit seiner Geburt in der vierten Staffel kennen. Die Momentaufnahme, in der Kourtney Mason selbst aus sich herauszieht, ging damals um die Welt und gehört bis heute zu den unvergesslichsten und umstrittensten Momenten der Reality-Serie. Auch sie wollen ihn künftig öfter hinter der Kamera sehen und spekulieren bereits, wie viel Geld er für seinen neuen Job bekommt. Andere Social-Media-Nutzer fragen sich, ob Oma Kris auch mal seine Managerin wird.

Wird der Neunjährige nun also eine zentralere Rolle in der Sendung einnehmen und häufiger bei der "Beichte"? Das ist gut möglich, schließlich wurde sein Start schon lange vorbereitet und streng geheim gehalten. Fans fieberten aber schon seit Monaten auf den Tag hin, an dem es so weit sein sollte, weil Kim sich bei Twitter zuvor verplappert hatte. Auf die Fan-Frage, ob ihre Tochter North bald an den Interviews teilhaben würde, antwortete sie "noch nicht", kündigte aber Masons Auftritt an, bevor sie den Tweet wenig später wieder löschte. Möglicherweise treten also auch die Sprösslinge in den kommenden Jahren in die Fußstapfen ihrer Eltern.