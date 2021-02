Bekannt wird Kasia Lenhardt als Teilnehmerin von "Germany's next Topmodel". Zuletzt macht sie jedoch vor allem mit ihrer gescheiterten Beziehung zu Ex-Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng Schlagzeilen. Nun soll die 25-Jährige leblos aufgefunden worden sein.

Die einstige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin Katarzyna "Kasia" Lenhardt ist einem Medienbericht zufolge tot. Wie die "Bild"-Zeitung meldet, wurde die 25-Jährige leblos in Berlin aufgefunden. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es laut Polizei bei dem Tod nicht.

Lenhardt hatte zuletzt vor allem Schlagzeilen durch ihre Beziehung mit dem früheren Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng gemacht. Erst vor wenigen Tagen hatten sich die beiden getrennt. Sie hinterlässt einen sechsjährigen Sohn.

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222 oder 116-123, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111; Mo-Sa von 14 bis 20 Uhr)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Lenhardt kam in Polen zur Welt. Als sie 2012 an der siebten Staffel von "Germany's next Topmodel" teilnahm, war sie gerade mal 16 und noch Schülerin. Sie schaffte es in der Show von Heidi Klum auf den vierten Platz.